La Fenice in rivolta contro Venezi: sciopero il 17 ottobre per chiedere la revoca della nomina

Le Rsu e le organizzazioni sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero contro la nomina di Venezi.

I lavoratori del Teatro La Fenice in rivolta. Per il 17 ottobre le Rsu e le organizzazioni sindacali del teatro veneziano hanno annunciato uno sciopero, proprio nel giorno della prima dell’opera Wozzeck. Una protesta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale dell’Orchestra.

In una nota viene spiegato che si è svolto oggi un incontro con i vertice del Teatro La Fenice, alla presenza anche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Confronto che arriva dopo la proclamazione dello stato di agitazione avvenuta il 27 settembre, ma che non sembra aver portato reali passi avanti.

La Fenice in rivolta: sciopero contro la nomina di Venezi

Le Rsu hanno chiesto nuovamente di revocare la nomina di Venezi, “come deliberato dall’ultima assemblea generale”. Brugnaro ha invece chiesto di avviare un percorso conoscitivo con il nuovo direttore, ma ha confermato la nomina. Tuttavia le organizzazioni sindacali si dicono disposte a intraprendere questo percorso solamente dopo la revoca “preventiva” della nomina.

Si è così arrivati alla decisione di proclamare lo sciopero per il 17 ottobre. Per il sindaco di Venezia, però, per ora non si torna indietro: “Sono convinto che questa nomina potrebbe dare grande speranza al Teatro, perché puntare su una giovane di 35 anni, che ovviamente non ha l’esperienza di una di settanta, ci propone delle sfide importanti”.