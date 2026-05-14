Kate tra i bambini a scuola: qui la natura è la terza insegnante

Roma, 14 mag. (askanews) – Kate Middleton seduta tra i bambini nella natura, nel secondo giorno della sua visita in Emilia Romagna, dove è arrivata per studiare il Reggio Emilia Approach, modello internazionale per l’educazione all’infanzia. È il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo le cure per il cancro.La principessa del Galles ha fatto visita alla scuola nel bosco Salvador Allende di Reggio Emilia, ha giocato con i piccoli all’aperto, preso in mano animali, osservato la natura, come ha poi scritto sui social: “Trascorrere del tempo negli spazi del giardino dove l’apprendimento si svolge attraverso il movimento, il gioco, la curiosità e la connessione con il mondo naturale. Lavorare insieme a genitori e nonni che si prendono cura insieme dell’orto scolastico, dove la natura è ‘il terzo insegnante’, e i bambini imparano attraverso il tempo condiviso all’aperto, le mani nel terreno e momenti tranquilli di connessione tra generazioni”.Il suo look non è passato inosservato: gonna plissettata crema e blazer beige rigato, quello indossato anche nello scatto in cui condivideva il primo aggiornamento sulla sua salute dopo la diagnosi, a giugno di due anni fa. Poi Kate ha proseguito la giornata con la visita in un centro di riuso e riciclaggio.