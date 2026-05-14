Sondaggi politici, crollo del Pd: campo largo in affanno e le destre si riavvicinano

Inversione di rotta nei sondaggi: crolla il Pd, salgono le destre e il vantaggio del campo largo è quasi azzerato.

La scorsa settimana era stata quella dello sprint del campo largo, che aveva staccato le destre. Stavolta, invece, le cose sono cambiate nei sondaggi, secondo la Supermedia di YouTrend per Agi. Sono infatti le forze di maggioranza a recuperare consensi e a riavvicinarsi al campo largo, nonostante restino comunque indietro nella battaglia tra le coalizioni.

L’ultima Supermedia rappresenta quindi una sorta di “riscossa” per le forze di governo. Nelle ultime due settimane il centrodestra ha guadagnato quasi mezzo punto (+0,4%) mentre il campo largo ha perso una percentuale anche più alta di voti. Così le due coalizioni si riavvicinano e per le opposizioni il vantaggio è quasi annullato, con solo un decimo di punto in più.

Sondaggi elettorali, in netto calo il Pd

A recuperare consensi è innanzitutto Fratelli d’Italia, che mantiene così il primato con il 28,4% dei voti grazie allo 0,2% in più rispetto a due settimane fa. Ben diversa la situazione per il Pd, che perde ben quattro decimi di punto e si ferma al 22%. In calo troviamo anche il Movimento 5 Stelle: -0,2% e dato attuale al 12,6%.

Nel centrodestra le cose sembrano andare meglio: Forza Italia è stabile all’8,2% mentre la Lega guadagna più di tutti: con lo 0,3% in più raggiunge il 7,3%. Resta così davanti a Verdi e Sinistra, che perdono un decimo di punto al 6,4%. In crescita, al di fuori della coalizione di governo, c’è anche Futuro Nazionale, che guadagna lo 0,2% e raggiunge il 3,6%.

In calo dello 0,1% c’è invece Azione, al 3%. Tornando alle forze del campo largo, guadagnano lo 0,1% sia Italia Viva (al 2,5%) che +Europa (all’1,6%). Stessa percentuale guadagnata anche da Noi Moderati, attualmente all’1,2%.

Cosa cambia per le coalizioni: le destre quasi appaiate al campo largo

Passando poi alle coalizioni, se prendiamo come riferimento quelle del 2022 vediamo che il centrodestra raccoglie il 45% dei consensi, guadagnando lo 0,4%. Il centrosinistra perde la stessa percentuale e si ferma al 30%. In calo anche i 5 Stelle al 12,6% e il Terzo polo al 5,5%. Ma il dato più interessante è quello sulle attuali coalizioni: il campo largo, con il 45,1% dei voti e un calo di mezzo punto percentuale rimane davanti al centrodestra di un nulla. La coalizione oggi al governo si attesta infatti al 45%. A seguire troviamo Futuro Nazionale al 3,6% e Azione al 3%.