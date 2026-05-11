Sondaggi politici, il campo largo allunga: crolla Fratelli d’Italia, in crescita M5s e Avs

Il campo largo conferma il sorpasso alle destre nei sondaggi: continua il calo di Fratelli d'Italia, mentre salgono M5s e Avs.

Un altro sorpasso. Il campo largo è avanti anche nella rilevazione di Eumetra per Piazza Pulita, confermando come tutti gli ultimi sondaggi siano favorevoli alle forze progressiste, mentre continua il calo delle destre.

Nel sondaggio del 6 maggio il campo largo viene stimato al 45,4% dei voti, con un punto esatto di vantaggio rispetto al 44,4% della coalizione di governo. Per quanto riguarda gli altri schieramenti, Futuro Nazionale si attesta al 3,6% e Azione al 3,1%.

Sondaggi elettorali, nuovo crollo per Fratelli d’Italia

La rilevazione di Eumetra evidenzia il netto calo, rispetto al 22 aprile, di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde mezzo punto percentuale e si attesta al 28,2%. Non ne approfitta, comunque, il Pd: i dem sono stabili al 22,2% ma riescono così ad accorciare le distanze dalla vetta, ora a sei punti percentuali di distanza.

In crescita, anche se soltanto dello 0,1%, troviamo il Movimento 5 Stelle, stimato al 12,5%. A destra si conferma il momento complicato per le forze di governo: se Forza Italia resta stabile all’8,3%, la Lega invece cede lo 0,1% e si ferma al 6,8%. Viene così avvicinata da Avs: Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2% e raggiungono il 6,7%.

Fuori dalle coalizioni principali, si registra la crescita di due decimi di punto per Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci raggiunge il 3,6%. In discesa dello 0,1% troviamo Azione, attualmente al 3,1%. Tornando al campo largo, lieve crescita (per entrambi un decimo di punto in più) per Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,5%. Stabile, infine, Noi Moderati all’1,1%.

Il gradimento dei leader: Meloni davanti a Conte

Il sondaggio considera anche il gradimento dei leader, riportando la percentuale di voti positivi per ognuno di loro. In testa c’è Giorgia Meloni con il 38% di giudizi positivi, seguita a breve distanza da Giuseppe Conte al 36,8%. Staccata Elly Schlein al 28,2%, seguita da Antonio Tajani al 28,1%, Emma Bonino al 24,6% e Matteo Salvini al 23,7%. Andando avanti, troviamo Carlo Calenda al 22,8%, Roberto Vannacci al 21,4%, Nicola Fratoianni al 19,1%, Angelo Bonelli al 18% e Matteo Renzi al 16,2%.