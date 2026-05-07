Sondaggi politici, balzo dei 5 Stelle e crollo delle destre: per Meloni & C. è il dato più basso da quando governano

Balzo dei 5 Stelle nei sondaggi, mentre crollano Fratelli d'Italia e Lega: per le destre è il dato più basso da quando governano.

Crolla la Lega, ma flette anche Fratelli d’Italia. L’ultima Supermedia di YouTrend per Agi, che raccoglie diversi sondaggi degli ultimi giorni, evidenzia un vero e proprio tracollo dei partiti della maggioranza di governo, sempre più in affanno dopo la batosta del referendum e con il successivo terremoto all’interno dell’esecutivo.

Non solo, perché tra guai economici – crisi energetica e mancata uscita dalla procedura d’infrazione per il deficit – e politici, le destre continuano ad arrancare. Così si segnala un calo di ben sette decimi della Lega rispetto alla rilevazione di due settimane fa, mentre il partito di Giorgia Meloni scende sotto il 28%. La coalizione di maggioranza scende quindi al 43,9%, ovvero il valore più basso dal momento dell’insediamento del governo Meloni. All’opposto cresce il campo largo, che guadagna mezzo punto soprattutto grazie alla crescita dei 5 Stelle. Ora il vantaggio delle opposizioni sfiora i due punti percentuali.

Sondaggi elettorali, crollo di Fratelli d’Italia e Lega: balzo dei 5 Stelle

Fratelli d’Italia cede lo 0,4% ma rimane comunque in testa, anche se ora si ferma al 27,8%. Si avvicina, così, il Pd: il partito di Elly Schlein guadagna soltanto un decimo di punto ma ora si attesta al 22,3% e riduce le distanze dalla vetta a cinque punti e mezzo. La crescita maggiore, nelle ultime due settimane, la registra il Movimento 5 Stelle: +0,4% e dato al 13,2%.

Nel centrodestra sono in discesa anche Forza Italia (-0,1%) all’8,2% e Lega (-0,7%) al 6,6%. Si avvicina così Verdi/Sinistra, con una crescita di tre decimi di punto e un dato al 6,5%. In salita, dello 0,1%, c’è anche Futuro Nazionale al 3,6%, mentre è stabile Azione al 3%. In lieve discesa troviamo poi Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,4%, mentre Noi Moderati guadagna un decimo di punto all’1,2%.

Coalizioni: il campo largo allunga sulle destre

La conseguenza di questo mezzo terremoto è che il campo largo allunga sulle destre, ampliando nettamente il suo vantaggio. Partiamo, come fa la Supermedia, dalle coalizioni del 2022: in questo caso avremmo il centrodestra al 43,9% (in calo dell’1%), il centrosinistra in crescita al 30,2%, i 5 Stelle al 13,2% e il Terzo Polo al 5,4%. Più rilevante, però, è la stima riguardante le coalizioni attuali: il campo largo, guadagnando lo 0,5%, si attesta al 45,8% e stacca il centrodestra in calo al 43,9%. A seguire ci sono Futuro Nazionale al 3,6% e Azione al 3%, in ballo sulla soglia di sbarramento fissata dalla legge elettorale attualmente in discussione ma già in bilico.