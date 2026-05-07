Iran, Trump: vogliono un accordo, ottimi colloqui nelle ultime 24 ore

Washington, 7 mag. (askanews) – Donald Trump ha affermato che un accordo con l’Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente è “molto possibile” dopo gli “ottimi colloqui” che ci sono stati lo scorso giorno. “Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore ed è molto probabile che raggiungeremo un accordo”, ha detto il presidente Usa ai giornalisti, parlando nello Studio Ovale mentre presentava l’evento Ufc Freedom 250 che si terrà il 14 giugno alla Casa Bianca.