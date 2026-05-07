Blitz contro la Camorra a Napoli. I carabinieri hanno arrestato 26 persone ritenute vicine ai clan Verde e Ranucci

La lotta alla Camorra non si arresta. Con un blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, su delega della Procura Distrettuale di Napoli, sono state eseguite 26 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a due gruppi criminali ritenuti vicini ai clan Verde e Ranucci. Diciotto gli indagati finiti in carcere, mentre altri otto sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati sono ritenuti “gravemente indiziati”, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, con l’aggravante del metodo mafioso e delle finalità mafiose.

Blitz contro la Camorra a Napoli, arrestate 26 persone ritenute vicine ai clan Verde e Ranucci

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, sarebbero stati individuati i due gruppi criminali egemoni del narcotraffico nei territori di Sant’Antimo, Sant’Arpino e nei comuni limitrofi.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, l’inchiesta avrebbe consentito di accertare che le due organizzazioni gestivano un imponente business legato alla vendita di cocaina, marijuana e hashish e che avrebbero agito “in stretta sinergia” con le consorterie camorristiche dell’area, in particolare con i clan Verde e Ranucci. I gruppi avrebbero garantito il rifornimento costante di numerose piazze di spaccio, assicurando alle organizzazioni mafiose ingenti profitti derivanti dalle attività illecite.