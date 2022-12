Ecologia in Campidoglio, Gualtieri in bici accende l’albero di Natale e scatena l’ironia di Fiorello sull’energia pulita.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mira a rendere ecologico il Campidoglio e accende l’albero di Natale andando in bici: l’inaugurazione di “Pedalotto” alimenta la satira di Fiorello a Viva Rai 2.

L’ecologia arriva in Campidoglio

Il tema dell’energia tiene banco a tutti i livelli tenendo vivo non solo il dibattito negli ambienti di Governo nazionali e internazionali ma anche lo spirito comico di Viva Rai 2. Nella puntata di mercoledì 14 dicembre, infatti, non è mancata la sferzante satira di Fiorello che ha commentato l’inaugurazione del nuovo albero di Natale ecologico in Campidoglio.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme alla squadra di consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, ha partecipato all’evento durante il quale è stato presentato l’albero alimentato da energia prodotta da sei biciclette che, di conseguenza, è stato ribattezzato “Pedalotto”. Una analoga iniziativa ha riguardato anche piazza Venezia, dove però le luci natalizie sono alimentate da pannelli fotovoltaici e, pertanto, l’albero è stato rinominato “Fotovoltacchio”. A questo proposito, Gualtieri ha osservato: “Ci hanno criticato perché i pannelli fotovoltaici sono brutti e allora noi abbiamo voluto rilanciare con le biciclette perché vogliamo ricordare a tutti che l’energia è un bene che va prodotto e lo si può fare anche rispettando l’ambiente”.

La gag di Fiorello su Gualtieri in bici che accende l’albero di Natale in Campidoglio

L’ironia di Fiorello, quindi, è stata scatenata proprio su Pedalotto, l’albero di Natale alimentato dall’energia prodotta da sei bici messe a disposizione dell’associazione Tele de bois. Lo showman, mandando in onda una clip in cui si vede il primo cittadino della capitale che pedala per dare energia alle luci natalizie, ha affermato: “Guardate, guardate. Sta pedalando per dare energia all’albero di Natale. Vedete?”.

Subito dopo, ha sottolineato: “Ci hanno copiato”. Il riferimento di Fiorello è alla gag sull’energia pulita più volte trasmessa a Viva Rai 2 nella quale si vedono due uomini avanti negli anni che si troverebbero sotto il set dello show. La coppia viene sistematicamente inquadrata mentre pedala per dare elettricità al programma. Lo showman, quindi, ha scherzosamente rimproverato Gualtieri, ospite insieme alla sua chitarra della seconda puntata del format. “Non puoi venire qui e copiare le nostre cose. Perché anche noi non consumiamo niente perché abbiamo i nostri generatori. Abbiamo i nostri anziani sotto. Guardateli là. Anche noi abbiamo energia pulita. E pedalano, e pedalano, e pedalano…”, ha concluso.