La guerra di Trump si sposta sui pacchi dalla Cina: regalo ad Amazon coi dazi al 120% su Shein e Temu

La guerra dei dazi di Trump si sposta sui pacchi: tariffe al 120% per i pacchi delle cinesi Shein e Temu, concorrenti di Amazon.

Chiuso il capitolo della guerra commerciale globale, ora Donald Trump si concentra unicamente sulla Cina. E lo fa con nuovi dazi, stavolta sui pacchi provenienti da Pechino, finora esentati dai dazi. Una decisione che ha un effetto certo, ovvero penalizzare le spedizioni legate alle piattaforme online come Temu e Shein, rivali di Amazon. Una mossa che potrebbe essere letta anche come un regalo alla stessa piattaforma e al suo fondatore Jeff Bezos.

Allo stesso tempo, l’amministrazione Usa ha fatto sapere che ora complessivamente i dazi verso la Cina sono del 145%: si tratta del 125% di dazi reciproci a cui sommare il 20% già esistenti e relativo alle tariffe imposte per il flusso di migranti irregolari e per il fentalyn, su cui la Cina è accusata di avere un ruolo.

Sui dazi la guerra di Trump si sposta sui pacchi

L’amministrazione statunitense ha annunciato oggi un’aliquota al 120% per i dazi sui pacchi che hanno un valore fino a 800 dollari provenienti dalla Cina. Finora i pacchi non rientravano nelle tariffe rialzate. Questo nuovo provvedimento entrerà in vigore il 2 maggio e sostituisce il precedente piano, che prevedeva una tariffa al 90%.

Inoltre, ha spiegato la Casa Bianca, saliranno anche le tasse postali. Si pagheranno 100 dollari a pezzo per gli articoli in arrivo tra il 2 maggio e l’1 giugno, poi dall’inizio di giugno la cifra sarà di 200 dollari. Anche in questi casi parliamo di numeri al rialzo rispetto alle precedenti previsioni di 75 e 150 dollari.

L’annuncio arriva in una giornata in cui si è già intensificato lo scontro con la Cina: Pechino ha confermato, pur senza innalzarle, le sue contromisure, mentre la Casa Bianca ha spiegato che i dazi sulle merci provenienti dalla Cina saranno complessivamente del 145%. I dazi reciproci del 125% annunciati ieri da Trump si sommano con quelli al 20% già esistenti. Intanto Trump è tornato a parlare dei dazi dopo la sua decisione di sospenderli per 90 giorni, spiegando che “ci saranno costi di transizione e problemi di transizione, ma alla fine sarà una cosa meravigliosa”.