La Lega torna alla carica: “Commissione d’inchiesta sul Covid”

La Lega ha ripresentato, come aveva già fatto durante la precedente legislatura, una nuova proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’operato del Governo Conte II durante l’emergenza Covid.

“Chiarezza sulla gestione della pandemia da Covid-19 in Italia. Nella scorsa legislatura, la Lega per prima ha presentato una proposta di legge, a mia prima firma, per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del Governo Conte II” ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario della proposta di legge, Riccardo Molinari (nella foto).

“Ora – ha detto ancora Molinari -, l’abbiamo ripresentata. Bene FdI che, a quanto si apprende da indiscrezioni giornalistiche, sarebbe intenzionata a presentare una proposta di legge con le medesime finalità”.

“Ottima notizia la commissione di inchiesta sul Covid che sarebbe nelle intenzioni del nuovo governo – ha commentato la presidente dei senatori di Azione-Iv, Raffaella Paita -: da anni ripetiamo che è necessario fare chiarezza sulla gestione della pandemia, che vanno rivelate alcune opacità che riguardano gli acquisti dei dispositivi sanitari come le mascherine o i ventilatori cinesi”.

“Sottolineiamo come vada anche fatta finalmente luce sulla missione dei sanitari russi – aggiunge ancora l’esponente del quarto polo – che sono entrati nei nostri ospedali sotto il governo Conte. Sono temi sui quali Iv è stata sempre in prima linea. Non faremo mancare il nostro apporto al governo su questo punto”.