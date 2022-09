“La leader di estrema destra Giorgia Meloni ha vinto le elezioni in Italia, secondo gli exit poll, ed è in procinto di diventare la prima donna premier del Paese”. Lo scrive il sito della Bbc commentando i primi exit poll italiani.

Bbc: “La leader di estrema destra Giorgia Meloni ha vinto le elezioni in Italia”

Giorgia Meloni set to be Italy’s first female prime minister and leader of its most right-wing government since World War II, exit polls suggest. https://t.co/CNLxGlBB5q — CNN (@CNN) September 25, 2022

“Se saranno confermati – aggiunge l’emittente britannica -, la Meloni punterà a formare il governo italiano più destra dalla seconda guerra mondiale. Un’Italia guidata da Meloni allarmerà gran parte dell’Europa, con la Russia in guerra in Ucraina”. La Bbc ricorda che un’Italia guidata dalla Meloni “allarmerà buona parte dell’Europa”, mentre continua la guerra russa in Ucraina.

Cnn: “Giorgia Meloni sarà il primo ministro italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini”

“Giorgia Meloni sarà il primo ministro italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini” così, invece, la Cnn. “La coalizione di destra ampiamente in testa”, è il titolo del quotidiano francese Le Figaro sul sito, che fa una diretta dal voto, con i numeri degli exit poll.

“L’ultradestra vince per la prima volta le elezioni in Italia”, apre sul suo sito El Pais, sottolineando “l’astensione storica” nel voto di oggi e parlando di “terremoto politico”. La tedesca Faz parla della vittoria della “destra radicale”.

“Concluso il voto in Italia, mentre l’Europa si prepara alla possibilità di un altro spostamento a destra” scrive il New York Times nella sua diretta sulle elezioni, che cita gli exit poll in base ai quali Giorgia Meloni, leader di estrema destra “con radici post fasciste”, potrebbe diventare la prima premier donna in Italia.