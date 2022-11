La Ocean Viking approda a Tolone

La Ocean Viking, la nave di Sos Méditerranée con 230 migranti (57 sono bambini) a bordo, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone nella base navale militare. I migranti verranno sottoposti a visita medica e poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo.

La Francia ha consentito l’approdo della Ocean Viking nel porto militare di Tolone. A bordo ci sono 230 migranti destinati a 9 Paesi

Secondo il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, un’ottantina di migranti potrebbero già in giornata essere affidati alla Germania, che si è accordata con la Francia per farsene carico. In particolare, nove paesi europei si sono impegnati ad accogliere i due terzi dei migranti. Tra questi Croazia, Romania, Bulgaria, Lituania, Malta, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda.

Darmanin ha anche reso noto che i rifugiati che saranno accolti saranno quelli “compatibili con la richiesta di asilo”, ribadendo che “coloro che non potranno ottenere l’asilo ripartiranno direttamente verso il loro paese di origine”.

Già ieri sera il ministro francese aveva tuonato: “A seguito dell’accoglienza della nave Ocean Viking in Francia dopo il rifiuto italiano, è chiaro che ci saranno conseguenze estremamente gravi per le nostre relazioni bilaterali”. Inoltre “la Francia adotterà, nelle prossime ore, misure di rafforzamento dei controlli alle nostre frontiere interne con l’Italia. Il rafforzamento delle nostre frontiere mostrerà che, sfortunatamente, possiamo impedire un certo numeri di passaggi dalla frontiera italiana”.

Darmanin, ha deplorato il comportamento “inaccettabile” dell’Italia, che non ha fatto attraccare in uno dei suoi porti la Ocean Viking con i suoi migranti a bordo, quando “era, senza alcun dubbio, nell’area di ricerca e soccorso italiana”.

Leggi anche: Le bravate sui migranti costano caro. Il teatrino del Governo sulle Ong ci si ritorce contro. E intanto in mare si continua a morire