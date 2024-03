La piaga dell'assenteismo in Parlamento. Bene solo Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra che risultano i più presenti in Aula

Passano le legislature ma non l’atavico problema dell’assenteismo in Parlamento. Certo qualche passo in avanti rispetto al passato c’è stato, soprattutto in virtù del taglio del numero di deputati e senatori che spinge tanti ad essere più partecipi per assicurare il numero legale e la tenuta dei rispettivi gruppi.

Malgrado ciò resta il fatto che i numeri restano preoccupanti visto che, secondo OpenPolis, a Montecitorio “il dato relativo alla partecipazione si attesta complessivamente sul 69,4%, le assenze sono in media il 16,7% mentre la mancata partecipazione dovuta alle missioni (ossia mancate partecipazioni attribuibili ad impegni istituzionali, ndr) è del 13,9%”, mentre a Palazzo Madama “la partecipazione è del 78,4%, le assenze costituiscono il 6,4% e le missioni il 15,3%”.

Guardando ai gruppi al Senato il livello di presenza più alto viene raggiunto dal Movimento 5 stelle (86,8%)” seguito dal Partito democratico (81,2%) e da Fratelli d’Italia (81,1%) mentre il valore inferiore è quello del gruppo misto (55,4%)”. Alla Camera, invece, al primo posto c’è “l’Alleanza Verdi-Sinistra (che al senato fa parte del misto) con un valore del 79,9%. Anche in questo ramo del parlamento troviamo il Pd al secondo posto (75,1%) e Fdi al terzo (73,2%). Il dato più basso invece è quello di Noi moderati (54,4%)”.

Assenteismo, i dati nel dettaglio

Guardando ai deputati più assenteisti il report segnala “l’ex leader della Lega Umberto Bossi (i cui problemi di salute sono noti) che non ha praticamente mai partecipato ai lavori.

Lo stesso vale per il collega di partito Antonio Angelucci” poi tra gli altri “anche l’ex ministro e attuale presidente della commissione esteri Giulio Tremonti (4,3% di presenze)” ma che è risultato impegnato in missione nell’84,08% delle sedute, “Marta Fascina (5,2%), l’ex ministro del Pd e attuale presidente del Copasir Lorenzo Guerini (10,7%)” il quale è risultato in missione l’84,03% delle volte, “e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi (22,3%)”, che nel 66,44% delle volte è risultato in missione.

Tra i senatori, OpenPolis segnala “la capogruppo del Pd Simona Malpezzi che però è stata presente a oltre la metà delle votazioni (61,9%)” e anche “Guido Castelli (15,3%)”, il quale è risultato in missione nel 70,61% delle sessioni, “e Claudio Borghi (34,3%)” risultato in missione nel 52,71% delle sedute.