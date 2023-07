La procura indaga per omicidio colposo sulla morte di Andrea Purgatori

La procura di Roma indaga sulla morte del giornalista Andrea Purgatori, scomparso dopo una breve e fulminante malattia all’età di 70 anni. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo dopo una denuncia da parte della famiglia che lamenta presunte cure sbagliate. Nell’atto depositato in procura i familiari chiedono di accertare se la cura di radioterapia a cui si era sottoposto il giornalista per un tumore ai polmoni non ne abbia accelerato il decesso.