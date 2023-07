È morto il giornalista Andrea Purgatori

È morto questa mattina il giornalista Andrea Purgatori. Il conduttore televisivo e sceneggiatore è deceduto a Roma, in ospedale, dopo una breve e fulminante malattia. Purgatori, nato nel 1953, è stato una firma storica del Corriere della Sera, occupandosi di terrorismo, criminalità e divenne noto anche per come seguì, con tenacia, la strage di Ustica del 1980. La notizia della sua scomparsa è stata data all’Ansa dalla famiglia, rappresentata dallo studio legale Cau, e dai figli di Purgatori: Edoardo, Ludovico, Victoria.

Purgatori è stato autore di diversi servizi e reportage sui principali casi di cronaca in Italia. Ha condotto, negli ultimi anni, il programma Atlantide, in onda su La7, durante il quale molto spesso ha ricostruito i casi più controversi della Repubblica italiani: dal caso Orlandi a Ustica, passando per diversi casi tra i più discussi nel nostro Paese. Come sceneggiatore ha partecipato, tra i suoi ultimi lavori, al docu Vatican Girl sul caso Orlandi. I familiari lo ricordano parlando di una “mente brillante”.