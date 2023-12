La Repubblica Democratica del Congo lancia una partnership internazionale per conservare e gestire foreste, torbiere e aree chiave per la biodiversità del suo Paese

Dobbiamo consolidare l’impegno globale per porre fine alla deforestazione dopo la COP28. Con la conclusione della COP28, dobbiamo fare il punto sui suoi successi e basarci su cosa è emerso. La Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha annunciato un’importante partnership denominata “Persone, foreste e natura: partnership per la nuova economia climatica della Repubblica Democratica del Congo”.

Questa iniziativa, sostenuta da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia e varie fondazioni, si concentra sulla conservazione e gestione delle foreste, delle torbiere e delle aree chiave per la biodiversità della RDC. Questa proposta fa seguito all’annuncio del presidente brasiliano Lula della creazione di un “Fondo per le foreste tropicali” con un obiettivo di capitale di 250 miliardi di dollari. A sua volta, ciò ha fatto seguito all’impegno storico di capitalizzare un tanto necessario “Fondo per le perdite e i danni”, guidato dal presidente della COP28, Sultan Al-Jabeer.

Stiamo finalmente assistendo a un certo slancio verso questioni spinose che vanno oltre i controlli sulle emissioni, ma rischiamo di compiacerci laddove non possiamo più permettercelo. Mentre quest’ultimo fondo è progettato per fornire il sollievo necessario alle nazioni in via di sviluppo devastate dai disastri climatici, gli annunci sia della RDC che del Brasile sono purtroppo sfuggiti alla maggior parte dei titoli dei giornali nonostante l’impatto significativo che potrebbero avere, gestendo il carbonio esistente nell’atmosfera e preservando la biodiversità.

Non possiamo concentrarci su un problema lasciando che l’altro marcisca e rimanga irrisolto. La partnership proposta dalla RDC mira ad espandere gli investimenti privati in settori sostenibili come l’agricoltura, la silvicoltura e l’ecoturismo. Questa iniziativa comprende 62 milioni di dollari di impegni di finanziamento iniziali e prevede di lanciare un nuovo istituto per il clima nel bacino del Congo, con ulteriori collaborazioni previste alla COP29.

La COP28 ha visto anche il lancio di una coalizione di ricerca guidata da oltre 300 scienziati, chiamata Science Panel for the Congo Basin. Questo panel, sostenuto dalla Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite, mira a fornire una valutazione scientifica significativa del bacino del Congo e della sua foresta pluviale entro il 2025. La struttura comprenderà uno studio sul ruolo del Congo nella regolazione climatica regionale, sugli impatti umani sull’ecosistema forestale e come i dati scientifici possano informare la politica del governo. Questo sforzo è modellato sul Science Panel per l’Amazzonia. Questo è il motivo per cui tutti questi sforzi si completano a vicenda e dovrebbero lavorare di pari passo. Da quando il presidente Lula è entrato in carica nel gennaio 2023, i tassi di deforestazione dell’Amazzonia in Brasile sono crollati del 22%, con un netto calo del 55,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta di un gradito allontanamento dalle tendenze globali, che stimano che ogni anno perdiamo circa 5 milioni di ettari di foreste, con il 95% di questa deforestazione disastrosa che si verifica nei tropici.

E la deforestazione è un problema grave nel mio paese, la RDC, e nei nostri vicini. Solo nel 2022, la deforestazione nella RDC e nel bacino del Congo (i “polmoni dell’Africa”) ha rappresentato il 13% della deforestazione globale. Fattori quali il disboscamento e l’estrazione mineraria non autorizzati, l’agricoltura insostenibile e la mancanza di sviluppo delle infrastrutture costringono la gente comune a pratiche dannose solo per sopravvivere. Con un approccio strettamente normativo, possiamo penalizzare le cattive pratiche, che è la principale strategia verso la grande agricoltura adottata dalle nazioni sviluppate. Ma le persone hanno bisogno di incentivi che aprano strade verso pratiche migliori e più sostenibili, non solo sanzioni o sollievo dalle pressioni climatiche.

Le grandi aziende agricole possono assorbire le sanzioni e aggirarle attraverso scappatoie legali, oppure risolvere interamente il problema con tecnologie e prodotti sofisticati. Gli agricoltori locali non possono e non hanno accesso a nessuno dei due. Se non producono, loro e le loro famiglie soffriranno e si impoveriranno rapidamente, forse diventeranno sfollati o ricorreranno al conflitto. Questo è il motivo per cui è importante consolidare gli sforzi attorno a incentivi che modifichino il comportamento in modo positivo, piuttosto che sanzioni senza alternative.

Ora, c’è uno spiraglio di luce con questi accordi globali. Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi climatici globali non fanno menzione della deforestazione, il che, purtroppo, consente agli stati di essere creativi nel ridurre le emissioni mantenendo allo stesso tempo i tassi di deforestazione per sostenere le industrie locali. Senza iniziative globali come quelle proposte dalla RDC e dal Brasile, e altre che potrebbero trarne ispirazione dopo la COP28, i progressi del Brasile, ad esempio, potrebbero essere facilmente invertiti da un giorno all’altro con un cambio di governo, e così i progressi verso il contenimento della deforestazione. L’energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo come la RDC potrebbe rivelarsi fatalmente troppo sfuggente.

L’incremento di questi fondi e partenariati amplierebbe l’attenzione oltre gli sforzi dei singoli paesi e posizionerebbe correttamente la deforestazione come una sfida globale continua, riconoscendo l’interconnessione delle foreste e il loro impatto sul clima. Se gli stati vacillano nei loro nuovi impegni o non riescono a portare gli altri al tavolo, rischiamo di perdere anche questo modesto progresso. Le conseguenze dell’inazione sono troppo grandi, ma ora non abbiamo un solo punto di partenza, ma diversi. Abbiamo l’impulso di iniziare a trasformare il dibattito sulla deforestazione in un dibattito in cui le nazioni possano lavorare insieme in modi tangibili per porvi fine.

L’autore dell’articolo, Malo Mobutu Ndimba, è il governatore del Nord-Ubangi, una provincia della Repubblica Democratica del Congo. Prima di entrare in carica elettiva nell’agosto 2022, è stato consigliere capo responsabile della mobilitazione degli investimenti e delle risorse presso il Ministero della pianificazione urbana della RDC.