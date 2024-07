La Russia ha emesso un mandato d’arresto contro la vedova dell’oppositore Navalny

La Russia ha emesso un mandato d’arresto contro Yulia Navalnaya, vedova dell’oppositore Alexei Navalny, morto in detenzione a metà febbraio. “Yulia Borisovna (Navalnaya) è sfuggita alle indagini preliminari ed è stata quindi inclusa nella lista dei ricercati”, ha detto su Telegram il servizio stampa del tribunale di Mosca. “Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra. Il suo posto è in prigione”, ha reagito la signora Navalnaia a X.

Un tribunale russo ha emesso un mandato d’arresto nei confronti della moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya

“Oh, quale sarà la solita procedura? Un agente straniero, poi l’apertura di un procedimento penale, poi l’arresto?! Quando lo scrivete, per favore non dimenticate di scrivere la cosa principale: Vladimir Putin è un assassino e un criminale di guerra. Il suo posto è in prigione, e non da qualche parte all’Aja, in un’accogliente cella con Tv, ma in Russia, nella stessa colonia e nella stessa cella di 2 x 3 metri in cui ha ucciso Alexei” ha scritto su X Yulia Navalnaya.

La Corte l’ha inserita anche nella lista internazionale dei ricercati perché “si è nascosta dalle autorità investigative”

I giudici hanno affermato di aver “accolto la richiesta degli investigatori e deciso una misura preventiva sotto forma di detenzione per due mesi”. Navalnaya dal giorno della morte del marito ha promesso di continuare il suo lavoro per la libertà in Russia. La Corte l’ha inserita anche nella lista internazionale dei ricercati perché “si è nascosta dalle autorità investigative”.