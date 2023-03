La Russia ha nostalgia della guerra fredda

La Russia “ha un’arma unica con cui è in grado di distruggere qualsiasi avversario, compresi gli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sua esistenza”. È il nuovo avvertimento lanciato da Mosca, questa volta dal segretario del Consiglio di sicurezza del Cremlino, Nikolai Patrushev.

Il segretario del Consiglio di sicurezza, Patrushev: “La Russia ha un’arma unica che può distruggere qualsiasi avversario, compresi gli Usa”

“I politici americani – Patrushev -, intrappolati dalla loro stessa propaganda, rimangono fiduciosi che, in caso di conflitto diretto con la Russia, gli Stati Uniti siano in grado di lanciare un attacco missilistico preventivo, dopo il quale la Russia non sarà più in grado di rispondere. Questa è stupidità miope e molto pericolosa”.

“La Nato è parte del conflitto in Ucraina”

Patrushev ne na anche per la Nato. Per il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, l’Alleanza atlantica “è parte del conflitto in Ucraina e non nasconde il suo obiettivo principale, la sconfitta della Russia e il suo ulteriore smembramento”.

“Non nascondono che il loro obiettivo principale – ha detto ancora Patrushev riferendosi ai paesi della Nato – è cercare di prolungare questo conflitto militare il più a lungo possibile, la sconfitta della Russia sul campo di battaglia e un’ulteriore divisione”.

“Hanno trasformato l’Ucraina in un grande accampamento militare”

“Hanno trasformato l’Ucraina in un grande accampamento militare – ha concluso il segretario del Consiglio di sicurezza della Russia -. Stanno inviando armi e munizioni alle forze ucraine, così come informazioni, utilizzando una costellazione di satelliti e un gran numero di veicoli aerei senza equipaggio”.

