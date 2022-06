La Russia minaccia la Lituania e lancia ultimatum: “Via blocco da Kaliningrad o reagiremo”

La Russia minaccia la Lituania: nelle ultime ore è andato in scena un botta e risposta tra i due paesi con minacce e ultimatum. Sullo sfondo ci sono sempre le sanzione dell’Unione Europea alla Russia per via del conflitto scoppiato in Ucraina.

La Russia minaccia la Lituania

La Lituania ha bloccato il transito di alcune merci verso e da l’enclave russa. Il governatore della regione di Kaliningrad, Anton Alikhanov, citato da Ria Novosti, ha denunciato che il divieto colpisce circa la metà di tutti i beni trasportati, compresi materiali di costruzione e metalli. Sullo sfondo ci sono sempre le sanzioni dell’Unione Europea alla Russia. Dalla capitale lituana Vilnius arrivano le motivazioni di questo blocco: “Sono un effetto delle sanzioni Ue che sono in vigore dal 17 giugno”, e si aggiunge che il blocco non c’è per “trasporto di passeggeri e merci non soggetti al regime di sanzioni Ue da e per la regione di Kaliningrad”. Tuttaviaa, il ministero degli Esteri russo nella nota ha definito “apertamente ostili” le azioni lituane.

Lanciato ultimatum: “Via blocco da Kaliningrad o reagiremo”

Dinanzi questo blocco, la Russia non rimane inerme e lancia un ultimatum deciso. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato: “Abbiamo affermato a questo proposito che se nel prossimo futuro il transito delle merci tra la regione di Kaliningrad e il resto del territorio della Federazione Russa attraverso la Lituania non verrà ripristinato completamente, la Russia si riserva il diritto di intraprendere azioni per proteggere i propri interessi nazionali”, si legge sul comunicato pubblicato anche online.

Inoltre secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, la decisione lituana è “illegale”, e sarà seguita da contromisure ed è davvero una decisione senza precedenti, che viola qualsiasi cosa”, ha detto Peskov, “constatiamo che ciò deriva dalla decisione dell’Unione Europea di applicare sanzioni al transito. E consideriamo anche questo illegale”. In più, il portavoce di Putin ha assicurato: “La situazione è più che seria e richiede una profonda analisi prima che venga adottata qualsiasi misura o presa qualsiasi decisione. La profonda analisi verrà condotta nei prossimi giorni”.

