Si aggrava il conflitto in Ucraina. Segno che la strategia del G7 e dell’Ue di continuare il pressing su Mosca e armare fino ai denti Kiev non funziona. Le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte sulla Russia uno degli attacchi aerei più massicci dall’inizio dell’anno. Secondo i calcoli dell’agenzia Tass, sono 555 i droni abbattuti nelle scorse ore nei cieli della Federazione, oltre 190 dei quali sulla regione di Mosca. I quattro aeroporti nei dintorni della capitale russa sono stati costretti a sospendere il traffico aereo per ben tre volte e la grande raffineria Mnpz, già colpita tre giorni fa, ha subito nuovi danni.

La Russia sotto attacco avverte: continueremo a rispondere

“Se l’Ucraina brucia, brucerà anche Mosca”, ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. La Russia continuerà gli “attacchi massicci coordinati” in risposta ai bombardamenti ucraini, ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e il presidente Vladimir Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuris Ushakov. L’equilibrio della situazione sul campo di battaglia in Ucraina “sta cambiando a favore di Kiev e i suoi alleati hanno ora il compito di alimentare questo slancio”, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte. È “categoricamente scorretto” ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, ha affermato Ushakov. Durante il vertice del G7 ad Evian il presidente americano Donald Trump è stato “inondato di idee inutili, se non dannose”, da parte degli europei, ha poi aggiunto.