“La Russia sta preparando sabotaggi e attentati in Europa”: l’allarme dei servizi segreti

Il Financial Times riporta che i servizi segreti di diversi Paesi stanno lanciando l'allarme sull'ipotesi di sabotaggi russi in Europa.

Allerta tra i servizi segreti europei per il rischio di sabotaggi da parte dei russi. A riferirlo è il Financial Times spiegando che la Russia starebbe preparando attacchi di sabotaggio, attentati e incendi dolosi in tutta Europa.

Il giornale sottolinea che le autorità di intelligence sospettano che la Russia stia pianificando attentati, incendi dolosi e, più in generale, attacchi che sconvolgeranno il funzionamento delle società in Europa nel prossimo futuro. Secondo il Financial Times, la Russia non è preoccupata per possibili feriti o morti di civili in relazione agli attacchi. I servizi segreti sollecitano quindi i governi dei paesi europei a prepararsi a un possibile sabotaggio russo.

L’allarme delle intelligence Ue: la Russia sta preparando sabotaggi in Europa

Sebbene gli agenti del Cremlino abbiano una lunga storia di tali operazioni – e negli ultimi anni abbiano lanciato attacchi sporadici in Europa – stanno crescendo le prove di uno sforzo più aggressivo e concertato, secondo le valutazioni di tre diversi paesi europei.

I funzionari dell’intelligence stanno diventando sempre più espliciti riguardo alla minaccia: “Riteniamo che il rischio di atti di sabotaggio controllati dallo Stato aumenterà in modo significativo”, ha affermato Thomas Haldenwang, capo dell’intelligence interna tedesca. La Russia ora sembra più propensa a portare avanti operazioni sul suolo europeo con “un alto potenziale di danno”, ha detto il mese scorso in una conferenza sulla sicurezza ospitata dalla sua agenzia, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione tedesca.

Dichiarazioni arrivate dopo che due cittadini russo-tedeschi a Bayreuth, in Baviera, sono stati fermati con l’accusa di aver complottato per attaccare siti militari e logistici in Germania per conto della Russia. Alla fine di aprile due uomini sono stati accusati nel Regno Unito di aver appiccato un incendio in un magazzino contenente spedizioni di aiuti per l’Ucraina. La procura inglese li accusa di lavorare per il governo russo. In Svezia, i servizi di sicurezza stanno indagando su una serie di recenti deragliamenti ferroviari, che sospettano possano essere atti di sabotaggio appoggiati dallo Stato.