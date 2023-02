La Sapienza occupata da studenti che manifestano a favore di Cospito: scritte contro lo stato. Il commento di La Russa: “Inaccettabili”

La Sapienza occupata dagli studenti della Facoltà di Lettere che manifestano a favore delle richieste di Alfredo Cospito. L’università è invasa da manifesti contro lo Stato e le istituzioni. Sotto la scritta chi sono gli assassini di Alfredo Cospito campeggiano le facce di Mattarella, Cartabia, Nordio, Meloni.

La Sapienza occupata da studenti che manifestano a favore di Cospito

In difesa delle richieste di Cospito si sono schierati gli studenti della facoltà di Lettere dell’Università di Roma La Sapienza. All’esterno è stato messo uno striscione abbastanza chiaro: “Lettere occupata. Al fianco di Alfredo, contro il 41bis”.

Lo striscione è stato esposto al termine dell’assemblea in solidarietà ad Alfredo Cospito, contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo. “L’udienza in Cassazione è stata anticipata al 24 febbraio ma Cospito potrebbe morire prima. Se Alfredo morirà la lotta continuerà e sarà ancora più determinata”, sono state le parole di uno dei componenti dell’Assemblea permanente di solidarietà con Alfredo Cospito nel corso dell’assemblea pubblica alla Sapienza, a cui partecipano collettivi, i movimenti Cambiare Rotta, Osa e anarchici.

“Il tempo delle testimonianze e delle parole è finito. Pensiamo che sia il tempo di mettersi in gioco, ognuno con le proprie possibilità, in un movimento eterogeneo ma dal messaggio chiaro. Per questo invitiamo studenti e docenti a partecipare a un momento di confronto collettivo, alle 16 a Lettere per immaginare insieme i prossimi passi della mobilitazione”. sono state le parole di una delegazione del movimento Cambiare Rotta.

Scritte contro lo stato. Il commento di La Russa: “Inaccettabili”

A commentare duramente l’occupazione degli studenti de La Sapienza sono arrivate le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa: “Trovo estremamente gravi e inaccettabili i manifesti affissi all’Università La Sapienza di Roma che indicano in alcuni rappresentanti delle Istituzioni gli ‘assassini di Alfredo Cospito’. Il clima che si sta creando attorno alla vicenda dell’anarchico sta assumendo contorni inquietanti e non va sottovalutato. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sui responsabili è necessaria una condanna unanime, ferma e decisa, per queste azioni vergognose e per questa continua escalation di violenza”.

