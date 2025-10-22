Abbonati
Oltre 100 genitori, 91 docenti, quasi 400 tra bambini e ragazzi: sono questi gli ingredienti principali dell’esperienza “La Scuola che cura”, il progetto realizzato in Sardegna, nelle province di Cagliari e Sassari, per affrontare, prevenire e arginare la dispersione scolastica nella regione, che registra il più alto numero di abbandoni (oltre il 20%).

Avviato nel settembre 2024 e ormai giunto a conclusione il progetto – promosso da Rete per il Sociale ETS e finanziato dal Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo – ha visto la partecipazione attiva di cinque Istituti Comprensivi ( I.C. Pertini Biasi, I.C. San Donato e I.C. Thiesi, oltre al 17° Circolo e alla Scuola Media Statale Ugo Foscolo di Cagliari) e si è dipanato promuovendo azioni all’interno delle scuole di diversi ordini scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e intervenendo sui principali fattori di rischio, ovvero sul disagio scolastico e i problemi di apprendimento.

“La scuola che cura” sbarra la strada alla dispersione scolastica. Il progetto promosso in Sardegna da ReTe per il Sociale ETS e sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo è un successo

Il progetto replica esperienze già realizzate e consolidate nel Lazio e in altre realtà territoriali italiane da Rete per il sociale ETS, associazione romana nata nel 2015 e divenuta Onlus nel 2020 che vede tra i soci fondatori nomi prestigiosi come la psicoterapeuta cognitivo comportamentale Daniela Guitarrini, la psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Deny Menghini, e il professor Stefano Vicari, primario di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e ordinario di Neuropsichiatria infantile alla Cattolica del Sacro Cuore.

Mission dell’associazione quella di sostenere bambini e ragazzi con problemi cognitivi ed emotivi proponendo attività sociali di inclusione e di integrazione e offrendo attività di formazione e confronto rivolte alle principali agenzie educative, in primo luogo ai genitori e agli insegnanti, per supportarli nella promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi.
E il valore fondamentale dell’iniziativa – realizzata in Sardegna e coordinata dalle psicoterapeute Daniela Guitarrini, Flora Massaccesi, Paola Bergonzini e Domenica Bellantoni – è stato proprio quello di coinvolgere direttamente nell’esperienza tutti i protagonisti del mondo scolastico, migliorando la comunicazione tra scuola, studenti e famiglie.

Un progetto di successo

Oltre 100 genitori hanno preso parte a percorsi formativi specifici, calibrati in base all’età dei figli. Gli incontri hanno trattato temi cruciali come la gestione dei comportamenti problematici, lo sviluppo dell’autonomia, i fattori di rischio nell’adolescenza (autolesionismo, bullismo e cyberbullismo, ritiro sociale) e l’alfabetizzazione digitale, riportando un significativo miglioramento nella relazione con i propri figli.

Sono stati invece 91 i docenti dei diversi ordini scolastici destinatari delle attività di formazione su tematiche fondamentali per il loro ruolo educativo, tra cui il riconoscimento e la gestione del disagio emotivo, i segnali precoci di difficoltà, i disturbi specifici dell’apprendimento, il bullismo, l’ansia e l’autolesionismo.

Al cuore del progetto il lavoro con bambini e ragazzi: sono stati 390 gli studenti coinvolti nei laboratori e nelle attività in classe mirate allo sviluppo della consapevolezza di sé, alla gestione delle emozioni e dello stress, e al potenziamento delle relazioni tra pari. Nelle scuole dell’infanzia si è lavorato sullo sviluppo motorio, la conoscenza del corpo e delle emozioni di base; nella primaria e secondaria, sono stati invece introdotti percorsi di alfabetizzazione emotiva, pratiche di mindfulness e supporto al metodo di studio.

All’attivo del progetto i feedback che segnalano un netto miglioramento nelle competenze emotive e relazionali dei ragazzi, la maggiore inclusione e la riduzione dei vari fenomeni di isolamento e conflittualità.

