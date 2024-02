La svolta green può aspettare: i nuovi incentivi per le auto a benzina finiscono, per le elettriche sono praticamente intatti

Gli incentivi per acquistare auto elettriche e ibride restano intatti, subito esauriti quelli per le vetture a benzina e diesel.

Gli incentivi per l’acquisto di automobili vanno a ruba. Ma solo a metà. La svolta green, infatti, per gli italiani può aspettare: i fondi per l’acquisto di auto a benzina, diesel e mild hybrid sono volati via in pochissimi giorni, quelli per l’acquisto di auto elettriche o di ibride plug-in (le due categorie meno inquinanti) sono praticamente tutti intatti.

Dopo metà mese dalla partenza del nuovo ecobonus per le auto, quindi, sono praticamente esauriti gli incentivi per le vetture a motore termico a basse emissioni. E ora, per l’arrivo dei nuovi incentivi, bisognerà aspettare probabilmente la fine di marzo.

Ecobonus, esauriti gli incentivi per le auto a benzina e intatti quelli per l’elettrico

I dati pubblicati sul sito del Mimit evidenziano la grande differenza nel ricorso alle agevolazioni da parte degli italiani. Per quanto riguarda le auto con emissioni tra i 61 e i 135 grammi di Co2 (quindi alimentazione a benzina, diesel o mild hybrid), sono rimasti solamente 784mila euro disponibili su un totale di 120 milioni, stando ai dati aggiornati alle 10 del 5 febbraio. Praticamente nulla.

Per le elettriche, invece, le cose sono andate all’opposto: gli incentivi per le auto con emissioni tra 0 e 20 grammi sono rimasti quasi tutti fermi, tanto che ancora sono disponibili 187 milioni su 194 iniziali. Ancora minore la spesa per le ibride plug-in, tra 21 e 60 grammi di Co2 di emissioni: si è passati da 232 a 229,8 milioni.