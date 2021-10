“Devo respingere fortemente questa lettura, della strategia della tensione, perché essa, essa oltre a non tenere conto del susseguirsi dei fatti, insinua il dubbio che le forze di Polizia, a cui dobbiamo la difesa delle istituzioni ed il mantenimento della pace sociale, si prestino ad essere strumento di oscure finalità politiche”. È quanto ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell’informativa urgente alla Camera (qui il video) sugli scontri accaduti nel corso della manifestazione del 9 ottobre a Roma (leggi l’articolo).

“Il 3,4% delle manifestazioni anti restrizioni – ha spiegato ancora il ministro – hanno registrato episodi di disordine pubblico, 52 manifestazioni. Il principio per il quale l’ordine pubblico in piazza deve essere gestito sempre con equilibrio lo ritengo un elemento cardine della democrazia, un principio a cui le forze di polizia si stanno attenendo, per non creare una cortina di ostilità e diffidenza tra chi manifesta e le forze di polizia”.

“Rinnovo la mia solidarietà alla Cgil – ha aggiunto Lamorgese – e alle forze di polizia, la manifestazione del 9 ottobre, inaspettatamente ha attirato un numero di partecipanti più che triplicato rispetto a quello previsto. Un altro aspetto critico attiene alla partecipazione di esponenti di Forza Nuova, tale presenza, 200 unità, non fa che confermare l’acceso interesse di questa formazione, appartenente all’area della destra radicale, ad acquisire spazi di visibilità che ne accreditano il bacino di consenso. Come sia accaduto che Castellino fosse in piazza a manifestare? La facoltà di arresto della persona soggetta a sorveglianza speciale viene ora correlata alla violazione di quelle prescrizioni che abbiano un contenuto determinante e specifico e che siano quindi compatibili con i principi costituzionali”.

“Ci attende un periodo ancora molto impegnativo – ha avverto la Lamorgese – che verrà a fine ottobre lo svolgimento del G20, serve un apporto informativo volto a focalizzare ogni fonte di rischio e pericoli maggiori. L’iniziativa di Roma ha visto una partecipazione composita e assai eterogenea. Gli organizzatori della manifestazione avevano indicato in mille persone il numero orientativo dei partecipanti, ma le autorità hanno ipotizzato una presenza tra le 3-4 mila unità, la forza pubblica messa a disposizione dalla Questura di Roma era di 590 elementi, più 250 operatori della forza territoriale. Il dispositivo complessivo poteva contare su 840 unità, da ritenersi pienamente adeguato”.

“La manifestazione del 9 ottobre – ha spiegato ancora il ministro dell’Interno – ha rappresentato l’evento più gravemente critico nell’ambito della mobilitazione nazionale contro il Green Pass. E’ palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali. Il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione, non debba più ripetersi. Sono state sollevate accuse di un disegno criminoso, da qui una lettura politica che tende ad accreditare la tesi che tale disegno sia stato assecondato dalle forze dell’ordine: devo respingere fermamente questa lettura, che non tiene conto del susseguirsi dei fatti”.

“Le forze di polizia hanno il compito del mantenimento della pace sociale e non si prestano a essere strumento di oscure finalità politiche, quella fatta è un’ingiusta accusa che getta un’ombra inaccettabile sull’operato delle forze dell’ordine. Infiltrati nelle forze di polizia? Escludo anche questo inquietante retroscena. L’avanzata dei manifestanti verso la sede della Cgil è avvenuta in maniera impetuosa e disordinata”.

“Attualmente l’area portuale di Trieste – ha aggiunto Lamorgese nel corso dell’informativa alla Camera – è tornata pienamente agibile e non si registra alcuna criticità nelle attività dello scalo. E’ apparso subito chiaro che le restrizioni alla mobilità e i sacrifici imposti dalle misure anti-contagio, potessero causare episodi di insofferenza diffusa. In questo periodo è stata messa alla prova la capacità di resilienza dell’Italia, che ha reagito in maniera seria e composta. La tenuta del Paese, anche dal punto di vista dell’ordine pubblico, deve molto, all’elevato senso di responsabilità in cui si sta vivendo questa difficilissima prova”.

Nonostante il richiamo del prefetto di Trieste alla palese illegittimità dello sciopero, ha spiegato ancora la ministra dell’Interno, è stato attivato un presidio al varco 4, impedendo lo scarico e carico merci a 700 mezzi pesanti e “a fronte di tale situazione il prefetto ha indetto un comitato urgente di sicurezza in cui si è condiviso di effettuare lo sgombero. Nei momenti di maggiore tensione si è prefigurato il pericolo di degenerazione dell’ordine pubblico ed è stato necessario l’uso di idranti e lacrimogeni”. La Lamorgese, riferendosi ancora all’occupazione del porto di Triste (leggi l’articolo), ha parlato di “caratteristiche analoghe ai fatti di Roma”.