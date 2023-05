Landini: “Nel silenzio generale il governo taglia la sanità e la scuola, non rinnova i contratti pubblici, alimenta la precarietà. E si è bloccato sul Pnrr”

“Rischiamo di tornare a politiche di austerity, in Italia e in Europa. Nel silenzio generale il governo taglia la sanità e la scuola, non rinnova i contratti pubblici, non contrasta anzi alimenta la precarietà. E si è bloccato sul Pnrr”. È quanto ha detto a Repubblica il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

In questi cinque mesi, secondo il segretario generale della Cgil Landini, “il governo è andato avanti su tutto senza mai discutere con nessuno”

“E’ inaccettabile – dice ancora il numero uno della Cgil – non usare presto e bene i fondi per il dissesto idrogeologico e intanto pensare di togliere la ricostruzione delle terre alluvionate dell’Emilia Romagna a chi conosce bene il territorio”.

Rispetto alle critiche di Fitto alla Corte dei Conti, Landini commenta: “Non si risolve con i bavagli. I numeri sono numeri, i conti sono i conti. E anche i ritardi sono ritardi. Si assumano le responsabilità e facciano le loro scelte”. Intanto “crescono solo i profitti e gli extraprofitti. La maggioranza del Paese non si è accorta che l’economia va meglio”.

“Vediamo che si torna a parlare di pensioni”

Martedì da Meloni a Palazzo Chigi “andremo e ascolteremo. Vediamo che si torna a parlare di pensioni. C’è anche l’inflazione e la produttività: cosa significano? In questi cinque mesi il governo è andato avanti su tutto senza mai discutere con nessuno. Con Cisl e Uil confermeremo le nostre proposte della piattaforma unitaria. E faremo notare quel che manca: sanità, rinnovo dei contratti, precarietà, subappalti, Pnrr. E che si continua a morire sul lavoro”.

Sull’evasione “siamo alle solite – conclude Landini – Questo governo la tollera e l’avalla. Le tasse vanno pagate tutte, in proporzione a quello che prendi e che hai”.

