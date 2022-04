L’Associazione Nazionale Industrie Componenti per Ascensori ha un nuovo direttivo: Gianni Robertelli confermato Presidente del CdA

Si è tenuta la 42esima Assemblea Generale ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Componenti per Ascensori che da quarant’anni accompagna le realtà produttive associate vivendo i grandi cambiamenti con coraggio e determinazione sotto il profilo tecnico, normativo ed aziendale. Terminano il mandato: Gianluca Ferrari (ALBERTO SASSI Spa) Vicepresidente, Stefano Centoducati (CMM Srl) Segretario Generale, Dario Laffranchi (HYDRONIC LIFT Spa) Segretario Amministrativo, Diego Pelazza (PELAZZA PEPPINO Srl) Consigliere Tecnico; mantiene il ruolo di Consulente per il coordinamento della segreteria, Silvia Piccione (ETHICA Srl) a fianco di ANICA da oltre ventisette anni e si avvicenda il nuovo Cda 2022/2024 composto da: Gianni Robertelli (ROBERTELLI ARDUINO Srl) Presidente al secondo mandato, Giulio Caputo (CMA Srl) Vicepresidente, Veronica Franzoni (ALBERTO SASSI Spa) Segretario Generale, Vincenzo Pattavina (DAPA Srl) Segretario Amministrativo, Antonio Imbimbo (IDECA Srl) Consigliere Tecnico, Alessandro Messeri (MASTECH Srl) Revisore dei Conti, Giovanni Capuano (CEITA Srl) Revisore dei Conti, Raffaele Laterza Revisore dei Conti Esterno.

“Occorre riconoscere le rapide trasformazioni in atto, definire nuove priorità e intraprendere con coraggio nuove strade da sviluppare per una maggiore consapevolezza del comparto ascensori che ANICA rappresenta“, ha detto il presidente. Il programma del neo direttivo prevede numerose attività di rilancio dell’associazione soprattutto in vista dell’unica fiera internazionale in Italia degli ascensori, LIFT EXPO ITALIA che si terrà dal 19 al 21 ottobre 2022 presso MIco FIERA MILANO City. L’area expo è quasi al completo e sono attesi numerosi visitatori da tutto il mondo. Tutto su: www.anicalift.it – www.liftexpoitalia.com.