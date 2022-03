Laura Chiatti, chi è? Età, altezza, malattia, marito, matrimonio, figli e Instagram dell’attrice

Chi è Laura Chiatti, l’attrice che ha debuttato sul piccolo schermo entrando nel cast di Un Posto al Sole a soli 18 anni?

Laura Chiatti, chi è? Età, altezza e carriera

Laura Chiatti è nata il 15 luglio 1982 a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, ha 39 anni ed è alta 166 centimetri. Ha trascorso la sua infanzia nel comune perugino insieme al padre metalmeccanico Franco, alla madre proprietaria di un maglificio di cachemire e alla sorella Elisa.

Da piccola, l’attrice sognava di intraprendere la professione di parrucchiera e di estetista ma, al contempo, ha sempre nutrito una forte passione per il canto. Nel 1994, quindi, a soli 12 anni, ha partecipato al Karaoke di Fiorello mentre, nel 1996, ha ottenuto il titolo Miss Teenager per la sua spiccata bellezza.

A 18 anni, l’artista ha debuttato sul piccolo schermo, entrando a far parte del cast di Un posto al sole. Successivamente, ha recitato anche in Compagni di scuola con Riccardo Scamarcio, Carabinieri, Incantesimo 7 e Diritto di Difesa.

Nel 2004, Laura Chiatti è approdata al cinema, interpretando Giulia in Mai più come prima. È stata anche la protagonista di Passo a Due, insieme a Kledi Kadiu.

Nel 2006, raggiunge l’apice del successo con la pellicola L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e A casa nostra diFrancesca Comencini. Ha nuovamente lavorato con Riccardo Scamarcio nel 2007, poi, in Ho voglia di te. Inoltre, è stata protagonista della fiction su Rino Gaetano.

Infine, recentemente è stata Lilia in Braccialetti Rossi e ha fatto parte del cast di 1993, fiction incentrata su Tangentopoli, trasmessa su Sky Atlantic.

Vita privata, malattia, marito, matrimonio, figli e Instagram dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Laura Chiatti ha avuto alcune relazioni importanti. Nel 2006, ha avuto una storia con Silvio Muccino mentre, fino al 2009, il suo compagno è stato il modello e attore Francesco Arca, con il quale aveva convissuto a Perugia.

Tra il 2010 e il 2013, ha fatto coppia con lo sportivo e cestista Davide Lamma mentre, nel 2014, ha incontrato l’attore Marco Bocci. La coppia, follemente innamorata, ha deciso di sposarsi nello stesso anno e ha avuto due figli: Enea, nato il 22 gennaio 2015, e Pablo, nato l’8 luglio 2016. I due attori, tuttavia, hanno rivelato di sognare una famiglia più numerosa.

La famiglia vive in una villa in Umbria circondata dal verde e lontana da occhi indiscreti.

Recentemente, l’attrice è stata tacciata di soffrire di anoressia a causa dell’evidente dimagrimento al quale è andata incontro. Smentendo le voci in circolazione sul suo conto, l’artista ha condiviso un post sul suo account Instagram, affermando: “Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo, me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nella vita, ma che molte persone combattono per vincerla. È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere, me ne f*tto altamente di ciò che al prossimo non piace di me”.

Il post è stato affiancato dall’hashtg #bastabodyshaming.