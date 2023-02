Lazio, gli eletti e non in Consiglio: ecco tutti i nomi di chi è entrato e di chi è stato escluso

Lazio, gli eletti e non in Consiglio Regionali. Tanti sono stati i nomi importanti esclusi così come quelli meno noti

Lazio, ecco chi sono gli eletti e non eletti in Consiglio regionale. Tanti sono i nomi importanti esclusi così tanti altri sono quelli che non hanno raggiunto abbastanza preferenze per entrare in Consiglio.

Lazio, gli eletti e non in Consiglio

Il nuovo consiglio regionale del Lazio, composto da 50 eletti più il presidente. Ecco tutti i nomi:

Sono 22 i consiglieri di FdI, di cui 13 a Roma (Giancarlo Righini, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marco Bertucci, Fabrizio Ghera, Emanuela Mari, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Roberta Angelilli, Laura Corrotti, Marika Rotondi, Flavio Cera e Maria Chiara Iannarelli) 2 a Frosinone (Daniele Maura e Alessia Savo), 3 a Latina (Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci), 2 a Rieti (Michele Nicolai ed Eleonora Berni) e 2 a Viterbo (Daniele Sabatini e Valentina Paterna). La Lega elegge 3 consiglieri: 2 a Roma (Pino Cangemi e Laura Cartaginese) e 1 a Latina (Angelo Tripodi). Forza Italia elegge 3 consiglieri: 2 a Roma (Fabio Capolei e Diana Magari) e 1 a Latina (Cosmo Mitrano). La Civica Rocca elegge 1 consigliere (Mario Crea) e 1 l’Udc (Nazareno Neri).

di cui 13 a Roma (Giancarlo Righini, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marco Bertucci, Fabrizio Ghera, Emanuela Mari, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Roberta Angelilli, Laura Corrotti, Marika Rotondi, Flavio Cera e Maria Chiara Iannarelli) 2 a Frosinone (Daniele Maura e Alessia Savo), 3 a Latina (Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci), 2 a Rieti (Michele Nicolai ed Eleonora Berni) e 2 a Viterbo (Daniele Sabatini e Valentina Paterna). elegge 3 consiglieri: 2 a Roma (Pino Cangemi e Laura Cartaginese) e 1 a Latina (Angelo Tripodi). elegge 3 consiglieri: 2 a Roma (Fabio Capolei e Diana Magari) e 1 a Latina (Cosmo Mitrano). La elegge 1 consigliere (Mario Crea) e 1 (Nazareno Neri). Per l’opposizione, è eletto di diritto consigliere Alessio D’Amato. Il Pd elegge 10 consiglieri, di cui 7 a Roma (Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Emanuela Droghei, Michela Califano, Mauro Alessandri, Mario Ciarla, Rodolfo Lena), 1 a Frosinone (Sara Battisti), 1 a Latina (Salvatore La Penna), 1 a Viterbo (Enrico Panunzi). Il Terzo Polo si ferma a quota 2, entrambi a Roma: Marietta Tidei e Luca Andreassi. Per la Civica D’Amato, a Roma, Marta Bonafoni. Per i Verdi-Sinistra, a Roma, Alessio Pascucci. Riguardo invece al Movimento 5 Stelle, sono eletti 4 consiglieri, tutti a Roma: Donatella Bianchi, Enzo D’Antò, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli. Il Polo progressista (che appoggiava Bianchi) porta alla Pisana Alessandra Zeppieri, sempre da Roma.

Ecco, invece, chi di importante non è stato eletto nel Consiglio regionale laziale: l’ex senatrice Giulia Lupo, ex parlamentare per il Movimento 5 Stelle, non è stata eletta nel Consiglio Regionale del Lazio; l’ex vicesindaco di Roma Luca Bergamo, candidato in Lazio con Demos a sostegno di D’Amato, non è stato eletto. Mentre ecco tutti i nomi che non sono riusciti ad entrare in Consiglio:

Per Forza Italia:

1) Abate Luigi

2) Baglioni Maria

3) Aschelter Alberto

4) Betti Antonella

5) Bucci Lucrezia

6) Cacioni Arianna

8) Cavallari Enrico

9) D’Aversa Simone

10) De Fazio Maria Teresa

11) Derenti Antonio

12) Di Palma Luisa

13) D’Ottavio Roberto

14) Dimasi Maria

15) Foglio Simone

16) Dimiccoli Angela

17) Gallotti Sandro

18) Galasso Elisabetta Caterina

19) Iacoi Giovanni

21) Irmici Pier Ernesto

22) Massimi Paola

23) Lo Foco Michele

24) Panei Rosangela

25) Pacchiarotti Giorgio

26) Panuzzo Antonella

27) Simeoni Giorgio

28) Pastore Angela

29) Spoto Franco

30) Pepe Esposito Tiziana

31) Torcicollo Giuseppe Pio

32) Smurra Francesca

Per il Pd

1) Avenali Cristiana

4) Battaglia Erica

7) De Vita Carlo

8) Canini Tiziana

9) Federico Stefano

10) Castellano Vita Elisabetta

11) Garufi Alessandro

12) D’Annibale Luana

15) Lucci Massimo

16) Lima Moralis Sonia

17) Manzari Giovanni

19) Milo Massimo

20) Oliva Irina

21) Minnucci Emiliano

22) Pacitto Assunta

23) Pizziconi Andrea

24) Persili Gabriella

25) Santoro Leonardo

26) Sanzolini Simonetta

27) Tantillo Michele

28) Salvati Beatrice

29) Tiberi Renzo

30) Sciamplicotti Marika

31) Valeriani Massimiliano

32) Spicola Carmela

Per il Polo progressista

1) Balì Tina

2) Cervellini Massimo

3) Cacciatore Marco

4) Usai Ilaria

5) Ruzzante Leonardo

6) Bruno Giuseppina

7) Cascioli Anna

8) Cocchelli Alessandro

9) Coluzzi Manuela

10) Consiglio Roberto

11) Crespi Daniele

12) D’Amore Giulia

13) Del Nonno Riccardo

14) Di Molfetta Luana

15) Fuso Manuela

16) Giommi Adriana

17) Guzzone Nicola

18) Nascia Leopoldo

19) Paluzzi Enzo

20) Papi Gianpaolo

21) Papini Elisabetta

22) Pardo Martina

23) Piola Caselli Benedetta

24) Quaranta Marco

25) Ricciardi Francesco

26) Sichel Barbara

27) Spuntarelli Marco

28) Tiberi Federica

29) Valentini Rossana

30) Viti Daniele

32) Ziccaro Andrea

Per demos

1) Moscati Giacomo

2) Bergamo Luca

3) Bossoletti Daria

4) Calabrese Ilaria

5) Cavino Gianluca

6) Chiassi Simonetta

7) Coco Rita

8) De Angelis Giovanni

9) Fiori Carlo

10) Galli Claudio

11) Garofali Matteo Gaetano

12) Gean Linda

13) Iantosca Massimo

14) Isopo Emanuela

15) Khalil Mohamed Youssri Mokhtar

16) Lancia Cinzia

17) Masilli Oreste

18) Mizzon Amerigo

19) Morelli Alessandra

20) Nazzaro Giovanni

21) Orsi Tiziana

22) Persichella Sabino

23) Pescosolido Silvana Rosa

24) Petrolati Sandro

25) Pizza Flavio

26) Romeo Diego

27) Shah Laila

28) Silvestrini Angela

29) Silvia Anna

30) Tabarrini Cristina

31) Turco Lara

32) Zaino Lucia

Lista civica D’Amato

1) Sciarretta Galileo Lorenzo

3) Padovano Rita

4) Minelli Claudio

5) Improta Elena Patrizia

6) Andronico Francesca

7) Anelli Laura

8) Anzuini Antonella

9) Carlucci Filippo

10) Barbieri Simone

11) Cataldo Carlo

12) Ceccarelli Simone

13) Corongiu Maria

14) Cristofori Stefano

15) De Michelis Giuseppe

16) Gobbo Antonella

17) Gravina Eleonora

18) Iacobelli Alessandro

19) Libianchi Sandro

20) Lupi Simone

21) Maio Luigi

22) Manzi Agostino

23) Matteucci Anita

24) Mitello Lucia

25) Petracca Valentina

26) Pietri Patrizia

27) Polini Michele

28) Pulcinelli Bruno

29) Ragucci Sabrina

30) Roscini Guido

31) Severi Olga

32) Tidei Romina

Verdi Sinistra

1) Saraceno Simona

2) Marotta Claudio

4) Ammerata Emanuela

5) Rovigatti Pietro

6) Bernasconi Paola

7) Barros Paolo

8) Albanese Alessandro

9) Alese Felice

10) Angelucci Paola

11) Bartolucci Gaia Lia

12) Bondì Eugenio

13) Celeste Gaia

14) Della Valle Caterina

15) Denni Martina

16) Di Luigi Marco

17) Dore Silvia Dalia

18) Giorgi Roberto

19) Guidi Luca

20) Mazziotti Salvatore

21) Meloni Pierpaola

22) Oliviero Alessio

23) Piroddu Gabriella

24) Previtali Daniele

25) Quintiliani Antonio

26) Risoli Anna

27) Rossi Ferdinando

28) Sbaraglia Emiliano

29) Vetri Maya

30) Virtù Maurita

31) Zadro Cristina

32) Zornig Polidoro Paola

Più Europa – Radicali – Volt

Candidato presidente Alessio D’Amato

1) Capriccioli Alessandro

2) Scampini Sara

3) Travaglini Riccardo

4) Greco Susanna

5) Tomaselli Alessandro

6) Carbone Maria

7) Cutolo Claudio

8) Angieri Annalisa

9) Rossetti Carlo

10) El Shazly Riham

11) Adesso Raffaello

12) Cammerino Eva Vittoria

13) Amedoro Luca

14) Cosimati Valentina

15) Cannistraci Pietropaolo

16) D’Ercole Valentina

17) Garofalo Franco

18) De Marinis Lavinia

19) Laudisa Massimiliano

20) De Sanctis Sarah

21) Riva Matteo

22) Gavioli Eliana

23) Trisolino Luigi

24) Martire Marcella

25) Valcerca Ivan

26) Nasi Patricia Elda

27) Valenza Giovanna

Fratelli d’Italia

Emiliano Bacchi

Antonella Brandonisio

Monica Ciccolini

Nicola De Felice

Fabio De Lillo

Francesca De Vito

Federica Falchetti

Daniela Folliero

Gianfranco Gatti

Lamberto Iacobelli

Pier Luigi Iacovone

Edelvais Ludovici

Vincenzo Napolitano

Romina Nicoletti

Erika Pasini

Laura Santarelli

Rocco Sofi

Francesco Summaria

Antonfrancesco Venturini

Lega

Candidato presidente Francesco Rocca

3) Della Rocca Paolo

4)Giannini Daniele

5) Ballico Daniela

6) Bonini Marco

7) Bruognolo Tonj Junior

8) De Carolis Catia

9) Di Paolo Emanuela

10) Federici Eugenia

11) Fanuli Eloisa

12) Leopardi Giorgio

13) Pavoncello Angelo

14) Antonini Mauro

15 Baldassarri Alessandra

16 Baldini Stefano

17) Bassi Giampaolo

18) Berishvili Liana

19) Borelli Alessandro

20) Cosolo Helga

21) Della Cortiglia Maria Teresa

22) Di Lorenzo Mariacristina

23) Felici Roberta

24) Francia Fabiola

25) Fucile Antonio

26) Laganà Bruno

27) Mangiò Giuseppa

28) Papparella Luigi Giovanni

29) Renzi Cinzia

30) Scali Salvatore

31) Siciliano Luca

32) Teatini Alessandra

Udc

Candidato presidente Francesco Rocca

1) Tiberti Sergio

2) Celori Luigi

3) Russotti Sarah

4) Cicchetti Franco

5) Bellazecca Silvia

7) Barreca Angela

8) Ferriolo Giovanbattista

9) Cannella Federica

10) Imbarlina Francesco

11) Galli Maria Luisa

12) Izzo Luciano

13) Cerusico Barbara

14) Dominici Angelo

15) Bertucci Anna

16) Paulon Fulvio

17) Mazzocchetti Nidia

18) Succi Umberto

19) Ferri Patrizia

20) Pasqualotto Giuliano

21) Ritondale Sonia

22) Sbordoni Stefano

23) Fiammeri Fiammetta

24) Spalletta Alessandro

25) Tranchino Amalia

26) Torre Andrea

27) Paris Maria Enrica

28) Ventura Luca

29) Volpari Sabrina

30) Vigilanti Iris

31) Terrinovi Massimiliano

Lista Civica Rocca Presidente

Candidato presidente Francesco Rocca

1) Abatecola Claudia

2) Biancucci Francesco

3) Brozzi Mario

4) Brugia Mario

5) Brugnoli Alessio

6) Cante Edoardo

7) Cardillo Giampiero

8) Casini Carolina

9) Ciacciulli Giovanna

10) Cimmino Salvatore

12) De Ceglia Nunzia

13) De Luca Bitonti Adriana

14) Di Nicola Giovanni

15) Di Russo Civita

16) Eleuteri Stefano

17) Gaspari Achille

18) Gatti Francesca

19) Giannotti Fiorella

20) Heller Giorgio

21) Lei Lorenza

22) Masino Floriana

23) Mastrolillo Francesca

24) Melpignano Giuseppe

25) Rasi Francesca

26) Reboa Romolo

27) Romano Spica Vincenzo detto Spica

28) Rosciano Roberta Dorotea

29) Sacconi Gianpaolo

30) Scarabello Alessandra

31) Scibetta Maria Beatrice

32) Tiburzi Daniela

Noi moderati

Candidato presidente Francesco Rocca

1) Sgarbi Vittorio

2) Avedano Leonardo

3) Baldini Gianluca

4) Balli Alessandro

5) Bonanni Barbara

6) Carrea Sante

7) Carocci Franco

8) Colacciani Simona

9) Colocci Alessandra

10) Consorti Paola

11) D’Antimi Alfredo

12) De Bianchi Eleuterio

13) Diamanti Valeria

14) Fortunata Mara

15) Foti Paolo

16) Gemottine Wester Stella

17) Giliberti Antonio

18) Luzza Alessandra

19) Malagola Marco

20) Marocchi Patrizia

21) Marrucci Antonella

22) Martucci Maria Laura

23) Mastropietro Matilde

24) Melaragni Tatiana

25) Mellone Alessandro

26) Paganelli Mirta

27) Petrella Serena

28) Piersanti Davide

29) Puzzilli Massimiliano

30) Totaro Felice

31) Tridico Agostino

32) Vacca Liliana

Partito socialista

1) Nannini Jacopo Maria

2) Bellone Cinzia Barbara

3) Cefaro Alessandro

4) Mesticci Fabio

5) Assogna Gioacchino

6) Bonaccorsi Alessandra

7) Boro Claudia

8) Busti Sergio

9) De Angelis Maura Laura

10) Fantilli Sonia

11) Fantò Francesca

12) Ferretti Andrea

13) Gozzi Alessia

14) Grande Paolo

15) Graziosi Anna Maria

16) La Fauci Andrea

17) Marcelli Belinda

18) Mastrogiacomo Vincenzo

19) Mattia Niccolò

20) Orlandi Gilberto

21) Pellegrino Silvia

22) Petrilli Sandro

23) Riccardi Antonello

24) Rocca Agnese

25) Salvati Silvia

26) Salvischiani Patrizia

27) Sansoni Maurizio

28) Sterpetti Susanna

29) Tavaglione Rosella

30) Unfer Daniele

31) Veskov Mirjana

32) Vona Giuseppe

Azione Italia Viva

Candidato presidente Alessio D’Amato

1) Petitti Federico

2) Tidei Marietta

3) Nobili Luciano

4) De Marchis Maria Paola

5) Andreassi Luca

6) Di Bianco Rossana

7) Bellone Francesco

8) Di Carlo Patrizia

9) Bianchini Paolo

10) Fidanza Alessandra

11) Bozzetti Marco

12) Finelli Claudia

13) Capone Francesco

14) Inguscio Marinella Antonia

15) Cardente Giuseppe

16) Leoncini Francesca

17) Dionisi Pierluca

18) Nahum Perla

19) Irace Antonello

20) Novi Simonetta

21) Lanzi Francesco

22) Pacifico Irene

23) Mazzella Pierluigi

24) Pesce Barbara

25) Medori Stefano

26) Pieretti Alessia

27) Moroni Everaldo

28) Rosi Alessandra

29) Pellegrini Valerio

30) Sisti Gabriella

31) Pinelli Emanuele

32) Vecchiarelli Raffaella

Movimento 5 Stelle

Candidato presidente Donatella Bianchi

2) Della Casa Roberta

4) Bellisario Monica

6) Lupo Giulia

7) Bagnato Teresa

8) Bella Marco

9) Angelucci Nello

10) Denicolò Silvana

11) Petroselli Simona

12) Calì Adriana

13) Vittori Cristiana

14) Colarossi Marco

15) Pacetti Giuliano

16) Amato Federico

17) Pompili Sara

18) Paoletti Germana

19) Ciasco Sara

20) Modica Sonia

22) Simoneschi Manuela

23) D’Abbondanza Donatella

24) Caldironi Carlo

25) Colella Giancarlo

26) Manca Valentina

27) Conte Federico

28) Villani Massimiliano

29) Ilaria Alberto

30) Chiossi Carlo Maria

31) Narcisi Sante

32) Proietti Simone

Partito Comunista

Candidato presidente Sonia Pecorilli

1) Addario Lucia

2) Addario Manuela

3) Albanese Maria

4) Barletta Sofia

5) Borzi Assunta

6) Ceccano Carla

7) Cirillo Cristina

8) Cristofalo Patrizia

9) Del Canuto Donatella

10) Enderle Melissa

11) Ferri Diana

12) Gallella Anna Maria

13) Nardini Elisabetta

14) Nera Ilenia

15) Sensoni Loredana

16) Turco Francesca

17) Baccarini Daniele

18) Bacchi Alessio

19) Bertuccelli Marco

20) Bocchino Roberto

21) Casubolo Nicola

22) Ciabatta Fornari Alessandro

23) Cecconi Luca

24) Ferri Aulo Marco

25) Forciniti Giuseppe

26) Fortunato Alberto

27) Giannese Fabrizio

28) Pallini Roberto

29) Patta Gabriele

30) Santinelli Sergio

31) Tocco Pietro

32) Volante Massimo

Unione popolare

Candidato presidente Rosa Rinaldi

1) Gamberini Beatrice

2) Masum Matteo

3) Rinaldi Rosa

4) Benedetti Silvia

5) Alessandrini Stefania

6) Ammendola Gianni

7) Cacchione Barbara

8) Calò Giulia

9) Canitano Elisabetta

10) Cantelli Margherita

11) Carroccia Marco

12) Cecili Roberta

13) Chiappini Emanuela

14) Colantuono Beniamino

15) Fedi Margherita

16) Flamini Paolo

17) Garzia Massimo

18) Guzzini Giulia

19) Lombardi Federico Nicola

20) Marcelli Fabio

21) Massimi Giampiero

22) Pegna Vera

23) Penna Roberto

24) Perri Francesca Anna

25) Prudente Massimo

26) Quinzi Massimo

27) Rossini Massimiliano

28) Ssciatore Fabio

29) Spera Sara

30) Stamegna Claudio

31) Tiddia Myriam

32) Zavagni Paolo Maria