Le ceneri di Berlusconi sono tornate ad Arcore

La cremazione della salma di Silvio Berlusconi è avvenuta nel pomeriggio di oggi l’urna con le ceneri dell’ex premier e leader di Forza Italia, è stata portata via dal Tempio Panta Rei di Valenza, in provincia di Alessandria, per fare ritorno ad Arcore.

Le ceneri di Silvio Berlusconi sono tornate ad Arcore. L’ex premier riposerà accanto ai genitori nel mausoleo costruito a Villa San Martino

Nel pomeriggio ha lasciato il crematorio un carro funebre e un’auto scura con a bordo Marta Fascina, la compagna del Cavaliere. Il carro funebre con la salma di Berlusconi era partito questa mattina, poco prima delle 10 da Villa San Martino, e arrivato al tempio crematorio di Valenza dove una piccola folla lo ha accolto tra gli applausi. Uno striscione dei tifosi della squadra locale recita: “Silvio è un onore averti in città. Rip”. Sulla porte d’ingresso del tempio un cartello di Forza Italia Valenza che “saluta il suo grande e indimenticabile presidente”.

Le ceneri di Berlusconi, secondo quanto si è appreso, saranno riposte nel mausoleo fatto costruire dal leader di Forza Italia dallo scultore Pietro Cascella. Il Cavaliere nel 1989, dopo la morte del padre Luigi, chiese allo scultore toscano di realizzare all’interno dell parco di Villa San Martino un luogo dove tutta la sua famiglia potesse essere sepolta.

La “Volta Celeste”, così si chiama il mausoleo voluto da Berlusconi all’interno del parco della sua villa di Arcore, fu costruita tra il 1990 e il 1993. Le ceneri del leader di Forza Italia dovrebbero trovare riposo nel più grande dei 36 loculi sotterranei, accanto alla mamma Rosa.