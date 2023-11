Manca poco all’arrivo della proposta della maggioranza che, di fatto, metterà la parola fine sul testo delle opposizioni per il salario minimo. Ieri era stato il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, ad annunciare che la maggioranza era al lavoro “a un emendamento” alla proposta che punta a introdurre un salario minimo a 9 euro l’ora.

Questa modifica verrà presentata “nelle prossime ore” e comunque “entro il termine” per la presentazione degli emendamenti, previsto per oggi. Le parole di Rizzetto sono state confermate anche da Tiziana Nisini, deputata della Lega e vicepresidente della commissione Lavoro: “Siamo convinti che non sia questo lo strumento giusto per risolvere un problema che si trascina da anni e ignorato dalle stesse opposizioni quando erano al governo”, dice riferendosi al salario minimo.

La proposta della maggioranza sul salario minimo

La proposta verrà presentata oggi e, come spiega Rizzetto a margine degli Stati generali del lavoro organizzati da Fratelli d’Italia, punta “sul rafforzamento e l’estensione della contrattazione collettiva”, aiutando “coloro che andranno a rinnovare in modo serio i contratti”.

Secondo Rizzetto, inoltre, l’intervento della maggioranza “sarà messo in campo immediatamente”, arrivando “molto prima” delle opposizioni “a delle risposte”. Nessuna precisazione, per il momento, sui dettagli della proposta della maggioranza.

Sul tema parla anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, fornendo qualche piccolo indizio ma non del tutto chiarificatore. Senza dubbio il governo è contrario “al salario minimo per legge”, come sottolinea la ministra. “Se siamo per la contrattazione – continua – non possiamo imporre per legge un numero che è un importo minimo di salario”.

Bisogna, invece, individuare “una modalità con cui sostenere i rinnovi contrattuali o delle legittime misure di contrasto all’utilizzo improprio degli strumenti”. Serve, a suo giudizio, “un ragionamento molto più ampio”, perché il tema è quello del “salario dignitoso: fare un ragionamento su un’equa retribuzione è anche tener conto che nell’ambito della contrattazione collettiva il valore della restituzione in termini orari di un importo è data da tutta una serie di fattori”.