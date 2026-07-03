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03/07/2026
22:04
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Redazione
Le Lettere

Le nebbie di Meloni

Pubblicato il di

Le famiglie tirano la cinghia, eppure il governo vanta successi mirabolanti. So che ne ha scritto altre volte, ma la verità qual è?
Arduino Collina
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Gentile lettore, la verità è nascosta nelle nebbie. Proviamo a dipanarle. Nel febbraio 2021 cadde il governo Conte 2, sostituito da Draghi. A fine ottobre ‘22, dopo il voto, nacque il governo Meloni. Partiamo allora dal ‘22, quando si dispiegarono gli effetti delle politiche contiane. Il 5 dicembre di quell’anno, tirando le somme, l’articolista del Corriere della Sera Federico Fubini notava con meraviglia un boom economico e, senza mai nominare Conte, lo attribuiva al forte e intelligente sostegno dato all’economia “dai governi precedenti” (perifrasi per non dire “dal governo Conte”). E scriveva: “Qualcosa di sostanziale ci deve essere. Ecco le variazioni dell’export in euro a valore costante dalla fine del ‘19 alla fine del ‘22, secondo la banca dati della Commissione europea: Germania +0,9%, Francia +2,5%, Spagna +7,3%, Italia +8,8%”. In altre parole, l’Italia era il Paese che macinava più crescita e inoltre aveva davanti a sé la rosea prospettiva dei 200 miliardi del Pnrr ottenuti da Conte dopo una storica battaglia a Bruxelles. Ebbene, ora guardi ai risultati del governo Meloni in 4 anni: il Pnrr in gran parte dilapidato senza fare crescita, il Pil caduto a un misero zero virgola, la produzione industriale in calo costante, il potere d’acquisto degli italiani sceso di oltre l’8% mentre in tutti gli altri Paesi europei è salito (Italia caso unico al mondo) e paghiamo l’energia il 24% più della media europea. Questa è la verità, al di là delle nebbie.

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Paolo Di Mizio

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