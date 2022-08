Le parlamentarie M5S potrebbero tenersi il 16 agosto

Martedì 16 agosto, secondo quanto più fonti all’interno del M5S citate dalle agenzie di stampa, è la data su cui si sta ragionando per tenere le parlamentarie per scegliere i candidati del Movimento alle prossime elezioni politiche.

Per quanto riguarda, invece, le autocandidature, sul sito del M5S potranno essere presentate dalle 14 di oggi fino alle 14 di lunedì 8 agosto, “fatta salva”, come precisato sullo stesso sito del Movimento, “la facoltà del Presidente”, ossia di Giuseppe Conte, “di indicare modalità e i criteri per la formazione delle liste”.

Gli iscritti al M5S hanno dunque tempo fino alle 14 di lunedì 8 agosto per avanzare la propria candidatura con le modalità indicate nel regolamento, approvato dal Comitato di garanzia del Movimento.

Per avanzare la propria autocandidatura, è necessario allegare un documento d’identità, curriculum vitae, certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti. Come è noto è stato confermato il limite dei due mandati, al netto del ‘mandato zero’ “da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio”.

Non può candidarsi, inoltre, chi ricopre attualmente una carica elettiva, a meno che non scada nel 2022, o “si tratti di consiglieri comunali, municipali e/o Presidenti di Municipio in carica per il loro secondo mandato indipendentemente dalla scadenza”.

Ci si può candidare per la circoscrizione/collegio di residenza, del domicilio personale o professionale o “centro principale dei propri interessi”, come previsto in deroga al principio di territorialità era invece più stringente nel regolamento del M5s per le candidature alle elezioni politiche del 2018. Rispetto a quattro anni fa, inoltre, cade il divieto di autocandidarsi per chi ha contratti di collaborazione o di lavoro subordinato con gli eletti del Movimento o con i gruppi.