L’Egitto concede la grazia a Patrick Zaki

Il presidente egiziano, al-Sisi, ha concesso la grazia a Patrick Zaki, il giovane attivista che si è laureato all’università di Bologna e che ieri era stato condannato a tre anni di carcere. A dare la notizia è la Reuters, citando fonti presidenziali. Zaki aveva già scontato 22 mesi in cella e avrebbe dovuto scontarne altri 14, stando alla sentenza di ieri. Ma la concessione della grazia presidenziale cambia completamente la situazione. Il presidente egiziano al-Sisi concede la grazia a Patrick Zaki

Secondo quanto scritto da un componente del Comitato per la grazia presidenziale, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha deciso di usare i suoi poteri costituzionali, emettendo “un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cui Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, in risposta all’appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche”.

Il sindaco di Bologna: “Lo aspettiamo per abbracciarlo”

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commenta parlando di “grande gioia” per la sua città: “Spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l’ultimo governo, che ha dialogato con l’Egitto. Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per averlo qui, è una grande gioia per Bologna, lo voglio ripetere”.

La notizia della concessione della grazia presidenziale a Zaki è arrivata anche nell’Aula del Senato, dove il parlamentare del Pd, Filippo Sensi, lo ha annunciato dicendo: “Penso sia giusto condividerla con tutti i senatori”. Alla notizia sono partiti gli applausi dall’emiciclo. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parla di “grande successo del governo attuale e di quelli precedenti, grazie al corpo diplomatico che non ha mai smesso di lavorare in silenzio. Siamo di fronte a un grande successo del governo e dell’Italia intera, ora aspettiamo presto Patrick Zaki in Italia”.