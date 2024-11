L’eurodeputata olandese contro Fitto: “Manca di rispetto, incompatibile con il suo ruolo”

L’eurodeputata olandese di Renew, Raquel Garcia Hermida, critica durante la sua audizione il commissario designato italiano, Raffaele Fitto. Secondo Garcia l’ormai ex ministro italiano “manca di rispetto” e la sua delega sarebbe resa “incompatibile” da alcuni fatti, riguardanti le posizioni prese da lui e dal suo gruppo all’Europarlamento – quello dei Conservatori – in occasione di precedenti atti dell’Aula di Strasburgo. L’eurodeputata olandese fa riferimento ad alcuni voti riguardanti le procedure contro l’Ungheria o una maggiore protezione per le donne.