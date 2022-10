Licia Ronzulli, chi è la senatrice di Forza Italia proposta da Berlusconi per il nuovo governo

Licia Ronzulli è uno dei nomi caldi proposti da Forza Italia per il nuovo governo di Giorgia Meloni. Ronzulli sarebbe stata una delle proposte direttamente di Silvio Berlusconi che avrebbe fatto il suo nome per ministeri importanti.

Licia Ronzulli, chi è la senatrice di Forza Italia

Licia Ronzulli è un nome caldo in queste ore per il nuovo governo di Giorgia Meloni. Classe 1975 e di origini milanese, nella vita professionale è stata prima infermiera e poi fisioterapista-manager (responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie) all’ospedale Galeazzi di Milano. Poi, è arrivata l’avventura in politica che arriva quando «Licia» – come scrive di sé nel suo sito parlando in terza persona – si sente «pronta a mettere a disposizione la sua professionalità ed esperienza anche nel mondo politico nazionale». L’esordio è però rimandato: nel 2008 viene candidata dal Popolo delle libertà nelle Marche e risulta la prima dei non eletti.

Nel 2009, viene eletta nel Parlamento europeo. Si ricorda di lei di un gesto simbolico: nel settembre del 2010 si presenta nella seduta plenaria portando con sé in aula la figlia Vittoria, nata da appena 44 giorni, stretta al petto da un “marsupio”. Un gesto che le dà grande visibilità: «Simbolicamente – aveva raccontato – il pensiero va alle tante donne che non possono conciliare lavoro e vita di madre».

Nel 2015 entra nel Consiglio di amministrazione della Fiera di Milano, di cui diventa vicepresidente. Nel frattempo finisce nel registro degli indagati nell’inchiesta Ruby ter (che sarà poi archiviata) per aver reso falsa testimonianza in aula durante il processo a carico di Berlusconi. Nel 2018 entra per la prima volta in Parlamento, venendo eletta senatrice. Diventa presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Proposta da Berlusconi per il nuovo governo

«Sono un soldato nelle mani del presidente Berlusconi» disse di sé Licia Ronzulli quando il leader di Forza Italia la nominò commissario di Forza Italia in Lombardia. Oggi rappresenta il nome forte dei Forza Italia come proposta nel nuovo governo di Giorgia Meloni. Si parla anche di due ministeri importanti come quello della Salute oppure dei Trasporti.

Tuttavia nell’ultima sua dichiarazione in uscita da la Camera ha parlato così di questa ipotesi: “Dai ragazzi fate i bravi” ha detto ai giornalisti che la aspettavano. “Avete montato su un casino per niente. Ministra? Nessuno ha mai parlato di questo” ha risposto con imbarazzo la senatrice azzurra.

