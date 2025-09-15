L’influencer Usa di destra insulta Schlein, il Pd chiama in causa Meloni

Un influencer statunitense prende di mira Elly Schlein, il Pd insorge a difesa della sua segretaria e chiama in correità la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le polemiche sollevate da destra sulle reazioni italiane all’omicidio di Charlie Kirk. Tutto nasce da un post con la foto della leader italiana pubblicato da Joey Mannarino, poco meno di un milione di followers distribuiti fra X, Instagram e Facebook: “Molti non lo sanno, ma l’attuale leader del partito di sinistra in Italia è una donna bisessuale di nome Elly Schlein che ha questo aspetto e ha una relazione con una donna. Ha tre cittadinanze. Inoltre, è ebrea ma ama la Palestina. Scusa… Cosa?”, testo concluso su X con la faccina che ride e poi rilanciato su Facebook e Instagram con l’aggiunta della domanda: “Come e perché questa è leader di un partito politico importante in Italia?”.

Influencer Usa di destra attacca Schlein, il Pd insorge

La replica del Nazareno è affidata a una nota congiunta firmata dai capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, e dal capodelegazione al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti: “Non entriamo nel merito delle offese che l’influencer statunitense Joey Mannarino ha rivolto, in un post sui suoi profili social, alla segretaria del Pd Elly Schlein. Joey Mannarino è un influencer conservatore italo-americano. È un amico della destra. Quegli insulti vengono da destra. Come Pd abbiamo sempre condannato ogni tipo di violenza politica e chi fomenta l’odio”.

“Ora ci aspettiamo – scrivono i tre alti esponenti del Pd – che la destra italiana, invece di alimentare strumentalmente un clima di tensione, con affermazioni gravi come quelle del ministro Ciriani e accusando l’opposizione, lo ha fatto la stessa presidente del Consiglio, di fomentare un clima di odio prenda la distanze dalle offese e dagli insulti di Joey Mannarino, e che Giorgia Meloni difenda Elly Schlein e chieda scusa – concludono Braga, Boccia e Zingaretti – al Pd e alla sua segretaria”.