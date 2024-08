L’Iran chiede aiuto alla Russia, in arrivo a Teheran sistemi per la difesa aerea

In vista di una possibile rappresaglia contro Israele l'Iran ha chiesto alla Russia sistemi avanzati di difesa aerea.

La Repubblica islamica d’Iran avrebbe chiesto sistemi avanzati di difesa aerea alla Russia mentre si prepara a una possibile rappresaglia contro Israele in seguito all’assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran la scorsa settimana: lo riportano i media iraniani, citati dal New York Times.

Secondo il New York Times, due funzionari iraniani, tra cui un membro delle Guardie rivoluzionarie, hanno confermato che la Repubblica islamica ha richiesto questi sistemi avanzati, aggiungendo che la Russia ha iniziato a trasferirli. Tra questi sistemi figurerebbero anche radar e altre capacità di difesa aerea.

Il ministro della Difesa russo Shoigu è arrivato ieri a Teheran

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, è arrivato a Teheran ieri per colloqui con la leadership iraniana, incluso il presidente Masoud Pezeshkian. Shoigu ha incontrato il capo di Stato Maggiore iraniano, il generale Mohammad Bagheri, e poi ha partecipato a un incontro più ampio con membri della delegazione russa e funzionari militari iraniani, ha riferito sempre il New York Times. Secondo i media statali iraniani, Shoigu avrebbe affermato durante l’incontro che la Russia è “pronta per una piena cooperazione con l’Iran sulle questioni regionali”.

“La Russia è tra i Paesi che hanno sostenuto la nazione iraniana in tempi difficili”

Il quotidiano americano non ha specificato quali equipaggiamenti l’Iran abbia richiesto alla Russia o quali siano stati consegnati. L’Iran possiede già alcuni sistemi di difesa aerea S-300 di fabbricazione russa, anche se Mosca possiede ora il sistema più avanzato S-400. “La Russia è tra i Paesi che hanno sostenuto la nazione iraniana in tempi difficili”, ha detto Pezeshkian a Shoigu.