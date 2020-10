Lista Di Maio al 10 per cento? D’Uva: “Al di là del ruolo o dell’incarico resta un leader nel Movimento”

“Questi dati ci dicono quanto sia importante la leadership di Luigi Di Maio, che al di là del ruolo o dell’incarico resta un leader nel MoVimento. Le posizioni prese finora, il fatto che ci ha portato in Parlamento con il 32% o che abbiamo vinto il referendum con un suo impegno in prima persona, dimostrano proprio questo”. E’ quanto ha detto il deputato questore M5S Francesco D’Uva a RaiNews24, commentando il sondaggio de La Notizia (leggi l’articolo) secondo cui un eventuale nuovo partito a guida Di Maio otterrebbe il 9,2 per cento di consensi .