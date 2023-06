Lo youtuber Matteo Di Pietro agli arresti domiciliari per l’incidente di Casal Palocco

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber alla guida del Suv nell'incidente di Casal Palacco in cui è morto un bimbo di 5 anni.

Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell’incidente di Casal Palocco, è agli arresti domiciliari. Il ragazzo era indagato per omicidio stradale dopo l’incidente di Roma in cui è morto Manuel Proietti, un bambino di cinque anni, mentre la madre e la sorellina di quattro anni erano rimaste ferite.

L’incidente di Casal Palocco: ai domiciliari Matteo Di Pietro

L’incidente è avvenuto nella giornata del 14 giugno in via di Macchia Saponara: il Suv a bordo del quale viaggiavano gli youtuber (che probabilmente stavano effettuando una challenge da pubblicare sui loro canali social) si è scontrato con una Smart, sulla quale viaggiavano la madre e i due figli. Lo schianto è stato fatale per il piccolo Manuel. Di Pietro è stato indagato per omicidio stradale e ora è ai domiciliari.