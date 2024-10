Lombardia nucleare, Fontana: “La Regione pronta a individuare i siti”. Critiche da M5S e Pd

Se Matteo Salvini “sogna” una bella centrale nucleare nel quartiere milanese di Baggio, Attilio Fontana è ancora indeciso dove vorrebbe far sorgere i reattori. Però ci sta pensando… “Regione Lombardia ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo e individuare dei siti (per il nucleare, ndr) in questo territorio” ha detto ieri il presidente lombardo al termine dell’Assemblea generale di Assolombarda, dove gli industriali hanno invocato un’accelerazione verso l’energia nucleare.

Fontana però non è andato oltre, non ha specificato cioè se intende edificare una bella centrale nucleare sulle rive del Lago di Como o ai piedi delle Alpi. Magari potrebbe scegliere il parco accanto a Palazzo Te a Mantova, che lì di spazio ce n’è tanto… Né ha voluto chiarire se si stava riferendo a centrali o a depositi di scorie. Insomma l’ha buttata lì, probabilmente per una forma di ossequio ad Assolombarda.

Di Marco, M5s: “Quella di Fontana sul nucleare è solo una sparata”

Tuttavia l’affermazione di Fontana non è passata inosservata. Soprattutto agli occhi delle opposizioni: “Fontana, come Salvini, ha iniziato a spararle sempre più grosse, ora addirittura nucleari. Al momento non esiste alcun documento di programmazione e sviluppo in Regione Lombardia che parli della possibilità di individuare siti nucleari nella nostra regione, quindi le parole del Presidente possono tranquillamente essere archiviate alla voce: ‘le sparate della Lega’”, attacca il capogruppo M5s al Pirellone, Nicola Di Marco. “Certo, se i programmi del Carroccio sono di stoccare le scorie nucleari nel giardino dei lombardi, sarebbe stato corretto l’avessero detto ai cittadini prima del voto”, aggiunge Di Marco, “invece, con il centrodestra la fregatura arriva sempre dopo. Faremo tutto il possibile per scongiurare il pericolo che un tema come quello dell’energia nucleare e la gestione delle sue scorie, finisca nelle mani di chi passa le proprie giornate a spararle sempre più grosse”.

Majorino (Pd): “Fontana sia coerente e dica dove vuole farle”

Sulla stessa riga capogruppo regionale del Pd, Pierfrancesco Majorino: “Il presidente Fontana dice che è disponibile a trovare dei siti per il Nucleare in Lombardia. È un’affermazione interessante. Sia coerente, allora, e dica in che città o in quali territori intenderebbe realizzare questi siti”.