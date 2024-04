La paura si è nuovamente diffusa nel Regno Unito dopo che un uomo ha accoltellato quattro persone vicino alla stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra. L’uomo, armato con una katana, ha seminato il panico fino a quando non è stato fermato e arrestato dagli agenti che si trovavano sul posto.

Londra, morto un 13enne

Secondo quanto dichiarato da Scotland Yard, l’incidente non è stato classificato come atto di terrorismo, ma come il gesto isolato di un individuo disturbato. “Non riteniamo che ci sia alcuna minaccia attiva per la comunità e non stiamo cercando altri sospettati”, ha affermato il vice comandante Ade Adelekan, precisando che l’uomo finito in manette è un 36enne che avrebbe avuto il classico raptus improvviso, colpendo a morte un 13enne e ferendo in modo serio due civili e due agenti di polizia.

Stando a quanto trapela, le vittime dell’aggressione si trovavano di passaggio nei pressi della stazione della metropolitana del quartiere periferico e non risulterebbero in alcun modo legate al presunto squilibrato.

Le dichiarazioni dopo l’assalto all’arma bianca a Londra

Dopo l’aggressione Sadiq Khan, sindaco della capitale britannica, si è detto “assolutamente devastato” dall’attacco. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito, che ha affermato che “tale violenza non ha posto nelle nostre strade” e che il governo farà di tutto per evitare che in futuro si ripetano atti simili.

Sul caso si è espresso anche il ministro degli Interni, James Cleverly, che ha espresso solidarietà alle persone colpite e ringraziato i soccorritori, chiedendo anche di non fare speculazioni sulle indagini in corso. Parole simili sono state espresse dal leader dell’opposizione laburista Keir Starmer che ha definito come “pessime” le notizie in arrivo da Hainault. L’episodio di violenza avviene a due giorni dalle elezioni amministrative del 2 maggio in Inghilterra e Galles, che includono il voto per il sindaco di Londra dove Khan appare certo di essere confermato per un nuovo mandato.