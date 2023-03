L’opposizione chiede l’accesso civico agli atti sul naufragio di Cutro

Le opposizioni in Parlamento hanno chiesto l'accesso civico alle informazioni e ai documenti relativi al naufragio di Steccato di Cutro.

Le opposizioni in Parlamento hanno chiesto l’accesso civico alle informazioni e ai documenti amministrativi relativi al naufragio di Steccato di Cutro dello scorso 26 febbraio.

Le opposizioni in Parlamento hanno chiesto l’accesso civico alle informazioni e ai documenti relativi al naufragio di Steccato di Cutro

La richiesta è indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Salvini e Piantedosi, oltre che ai prefetti Valenti e Galzerano, e al Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare. Il documento, presentato in conferenza stampa alla Camera, è stata firmato dai deputati Serracchiani del Partito Democratico, Silvestri del Movimento 5 Stelle, Richetti di Azione-Italia Viva, Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, e Magi di +Europa.

Serracchiani: “Le notizie che arrivano dai giornali ci inducono a chiedere chiarezza”

“Le notizie che arrivano dai giornali ci inducono a chiedere chiarezza”, ha dichiarato Debora Serracchiani, che ha moderato la conferenza. La deputata Zanella, di Avs, ha aggiunto: “se anche con questa richiesta non dovessimo avere informazioni adeguate, andremo oltre. Certo non ci fermiamo. Insieme valuteremo quali altre vie intraprendere: è una questione di giustizia”.

Silvestri: “Questo argomento non si spegnerà con il tempo, andremo avanti”

“Se c’è stata la necessità di un accesso agli atti”, ha detto, invece il capogruppo M5s alla Camera, Francesco Silvestri, è perché “il governo non ha avuto trasparenza rispetto a questa vicenda”. “Per adesso – ha aggiunto – si è consumata una conferenza stampa assolutamente insufficiente, dove la premier è arrivata impreparata. Questo argomento non si spegnerà con il tempo, andremo avanti, sulla richiesta di trasparenza l’opposizione è compatta”.

Meloni: “La mia coscienza è completamente a posto”

“Considero inaccettabili le accuse legate alla tragedia di Cutro – ha detto il premier Meloni al Senato -, vi dirò che la mia coscienza è perfettamente a posto, e spero che lo sia anche quella di chi usa le morti della povera gente per fare propaganda. Non esistono prove che il governo italiano potesse fare di più. L’Italia è stata lasciata da sola nella gestione del tema migrazione”.

“Lo voglio ribadire – ha aggiunto il presidente del Consiglio -: prima di ogni ipotetico diritto a emigrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore. È esattamente l’aspetto che Europa e Occidente in questi anni hanno colpevolmente trascurato”.