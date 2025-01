Sono passati sette giorni ma Los Angeles è ancora avvolta dalle fiamme. Malgrado gli sforzi dei vigili del fuoco, i roghi, spinti dal forte vento registrato in queste ore e che proseguirà almeno per altre 24 ore, non accennano ad estinguersi e con essi sale a 25 il numero delle vittime. Un dato che potrebbe aggravarsi ulteriormente visto che i media statunitensi parlano di una trentina di dispersi.

Tra le vittime delle fiamme c’è anche l’attrice in pensione, Dalyce Curry, nota per il suo ruolo nel film del 1980 ‘The Blues Brothers – I fratelli Blues’, morta negli incendi di Los Angeles all’età di 95 anni. La donna, secondo i media statunitensi, si trovava nella sua villa che è stata devastata dall’incendio di Altadena.

Davanti a questo scenario di devastazione, il Dipartimento per l’acqua e l’energia di Los Angeles ha fatto sapere di stare valutando di interrompere l’alimentazione per ridurre il più possibile il rischio di nuovi incendi e di propagazione delle fiamme. “Los Angeles è in attiva risposta agli incendi e le autorità antincendio locali potrebbero chiedere al LADWP di disattivare le linee elettriche come misura preventiva, per aiutare a prevenire gli incendi e proteggere le comunità”, si legge sul sito del dipartimento.

Le autorità hanno chiesto ai clienti che vivono in aree elevate e ad alto rischio di incendi di prepararsi a possibili interruzioni che potrebbero durare oltre 48 ore. Anche il successivo ripristino dell’alimentazione richiederà tempo, ha affermato il dipartimento per l’acqua e l’energia: le squadre del LADWP devono prima ispezionare e riparare manualmente qualsiasi apparecchiatura danneggiata, è stato spiegato.

Danni incalcolabili

Che la situazione sia drammatica, per giunta con i roghi ancora in corso, lo lascia intendere la nuova stima dei danni effettuata dalla società di previsioni meteorologiche AccuWeather. Secondo l’azienda americana i danni totali e le perdite economiche causati dagli incendi di Los Angeles ammontano a una cifra record, compresa tra 250 e 275 miliardi di dollari. “Questo è già uno dei peggiori incendi boschivi nella storia della California e non è ancora finita”, ha affermato Jonathan Porter, il meteorologo capo della società.