Los Angeles, gli incendi non si fermano e sale a 10 il bilancio delle vittime. Ma ora preoccupa il fumo che ha reso "l'aria irrespirabile"

Sale a dieci il bilancio delle vittime degli incendi che, ormai da quattro giorni, stanno tenendo sotto scacco la città di Los Angeles. Un dramma senza fine, con ben cinque maxi roghi che sono tutt’ora attivi e i vigili del fuoco che stanno facendo il possibile per estinguerli, che ha costretto le autorità statunitensi ad evacuare oltre 130mila persone.

Come se non bastasse, stando a quanto riferiscono i media americani, gli incendi hanno pericolosamente innalzato i livelli di inquinamento atmosferico nella città, con i cittadini che sono stati invitati a utilizzare mascherine e purificatori d’aria. Secondo quanto riferito al Washington Post da Scott Epstein, responsabile della valutazione della qualità dell’aria per il distretto della costa meridionale, “il tipico incendio spesso inizia ai piedi delle montagne e il fumo può fluire sopra valli e aree popolate, invece di restare sospeso vicino alla superficie, ma poiché questi incendi sono nelle valli, nelle aree urbane, il fumo rimane basso fino al suolo e può avere impatti piuttosto gravi”.