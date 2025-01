Los Angeles continua a bruciare: un nuovo rogo minaccia i monumenti più iconici della città, inclusa la Hollywood Walk of Fame

Dopo più di 24 ore, Los Angeles continua a bruciare. Proprio mentre i vigili del fuoco stanno cercando di tenere a bada il fronte di fuoco, sfortunatamente con ben pochi risultati, a preoccupare è il nuovo incendio boschivo, il Sunset Fire, che sta minacciando monumenti iconici come la Hollywood Walk of Fame, l’Hollywood Bowl e molti altri.

Il primo incendio è scoppiato mercoledì, secondo quanto ricostruisce l’Hollywood Reporter, con le fiamme che si sono rapidamente diffuse vicino al TCL Chinese Theatre, all’El Capitan Theatre e alla filiale di Hollywood del Madame Tussauds Wax Museum. Un fronte di fuoco che, secondo quanto dichiarano i funzionari forestali e antincendio della cittadina californiana, ha raggiunto l’incredibile dimensione di oltre 15.000 acri.

“A causa del Sunset Fire, abbiamo ricevuto ordini di evacuazione e tutto lo staff dell’Hollywood Bowl ha evacuato in sicurezza i locali”, ha affermato l’Hollywood Bowl, uno dei principali luoghi all’aperto di Los Angeles, su X. Roghi in cui hanno già perso la vita almeno cinque persone e che hanno costretto le autorità ad evacuare decine di migliaia di persone.

Proprio a causa dell’emergenza che sta mettendo in ginocchio la città di Los Angeles, Joe Biden ha deciso di rinunciare al suo ultimo viaggio in qualità di presidente degli Usa, per restare al fianco della popolazione colpita.