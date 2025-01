Un enorme incendio boschivo ha costretto ieri circa 30.000 persone a evacuare le colline sopra Los Angeles, mentre forti venti hanno propagato le fiamme che hanno rappresentato un “pericolo mortale”, hanno affermato le autorità locali. L’incendio è scoppiato nella tarda mattinata nel quartiere di Pacific Palisades, popolato di ville multimilionarie sulle montagne a nord-ovest della città. Ha già devastato più di 1.200 ettari.

Le autorità hanno individuato “numerose strutture già distrutte”, ha spiegato il governatore della California Gavin Newsom durante una conferenza stampa tenutasi nella tarda serata di ieri, ora locale. Secondo le autorità, circa 30.000 persone sono sottoposte ad ordine di evacuazione. Finora non si sono registrati feriti. Il Los Angeles Times ha riferito che l’incendio si è esteso al terreno della famosa Villa Getty, che è stata direttamente minacciata dalle fiamme. La collezione del museo comprende oltre 125.000 oggetti, tra cui numerose antichità greche e romane.

Stati Uniti, enorme incendio minaccia Los Angeles: 30mila persone evacuate

L’incendio è scoppiato nel momento peggiore per Los Angeles, colpita da violente raffiche di vento. Secondo il National Weather Service (NWS), anche oggi nella regione si prevedono che i venti caldi di Santa Ana, tipici dell’inverno californiano, soffieranno fino a 160 km/h, abbastanza per propagare le fiamme molto rapidamente e rappresentare un “pericolo mortale”. “Non siamo affatto fuori pericolo”, ha insistito Gavin Newsom, ricordando che le raffiche raggiungeranno il “picco” questa sera, tra le 22:00 e le 5:00 del mattino ora locale. Il governatore democratico ha chiesto ai californiani di “rispettare gli ordini di evacuazione”. Attualmente sono impegnati più di 250 vigili del fuoco, ha aggiunto Kristin Crowley, ufficiale dei vigili del fuoco di Los Angeles. “La combinazione di forti venti e della topografia scoscesa del quartiere rende il compito estremamente difficile”, ha insistito.

“Non avrei mai pensato che il vento potesse avere un effetto così forte sull’incendio”, ha detto un testimone di nome Gary alla stazione radio locale KTLA. Un residente ha dichiarato da parte sua di avere visto “braci trascinate per 100 metri” in aria. Molti cittadini sono stati evacuati in preda al panico, portando con sé solo pochi averi e i loro animali domestici. Molti si sono ritrovati bloccati nel traffico, come Kelsey Trainor. “Non c’era nessun posto dove andare e la gente abbandonava le proprie auto”, ha detto. “Tutti suonavano il clacson, c’erano fiamme ovunque intorno a noi, a sinistra e a destra. (…) È stato terrificante.” “Siamo rimasti bloccati nel traffico per 20 minuti mentre i bambini venivano evacuati dalla scuola”, ha invece raccontato all’AFP Andrew Hires, un altro residente.