Dopo oltre una settimana di inferno, a Los Angeles l’incubo dei roghi sembrava ormai alle spalle. Sfortunatamente, però, le cose non sono andate per il verso giusto. Si è infatti sviluppato un nuovo e vasto incendio che, in poche ore, ha superato gli 8mila acri (pari a circa 3.300 ettari) di estensione, costringendo le autorità cittadine a ordinare l’immediata evacuazione di 31mila persone. Sul posto sono immediatamente accorsi 4.600 vigili del fuoco, i quali stanno lottando contro le fiamme, purtroppo con scarsi risultati.

Los Angeles ripiomba nell’incubo: un nuovo incendio minaccia la città. E Trump se la prende con il governatore della California

Un’emergenza nazionale per la quale Donald Trump, intervenendo su Fox News, ha promesso ingenti interventi, spiegando che “saranno necessari molti soldi”. Ha inoltre rilanciato le accuse al governatore della California, il democratico Gavin Newsom, criticandolo per la gestione dell’emergenza e per lo spreco di acqua: “Non darò fondi alla California fino a che non inizieranno a usare l’acqua che hanno a disposizione”, ha tuonato il tycoon.

Ma non è tutto. L’inquilino della Casa Bianca, secondo quanto riportato dai media americani, avrebbe sollevato la questione dello smantellamento dell’agenzia federale responsabile dei disastri naturali, accusandola di incompetenza. “La Fema (Federal Emergency Management Agency) non ha fatto il suo lavoro negli ultimi quattro anni” e, per questo, “sarà presto al centro di una grande discussione, perché preferirei che fossero gli Stati a occuparsi dei propri problemi, con il governo federale che si deve limitare a fornire gli aiuti finanziari richiesti”.