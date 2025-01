Lotteria Italia 2024: il primo premio da 5 milioni va a Somaglia in provincia di Lodi. La Lombardia si conferma la regione più fortunata

Maxi vincita alla Lotteria Italia 2024: il primo premio da 5 milioni di euro va a Somaglia, paesino in provincia di Lodi. A risultare vincente è stato il biglietto T 173756, venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest lungo l’Autostrada del Sole. Una vincita che accende i riflettori su questo comune di appena quattromila abitanti e regala alla Lombardia un nuovo primato di fortuna.

Maxi vincita alla Lotteria Italia 2024: ecco le altre vincite maggiori

Oltre al jackpot milionario, l’edizione 2024 della Lotteria Italia ha assegnato premi straordinari in tutta Italia. Ecco i principali vincitori:

2° premio (2,5 milioni di euro): Biglietto T 378442, venduto a Pesaro, presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini.

3° premio (2 milioni di euro): Biglietto G 330068, acquistato nella pasticceria Porretto di Palermo, in via Luigi Galvani 49.

4° premio (1,5 milioni di euro): Biglietto G 173817, venduto nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino, in via Pietrino Belli 39/A.

5° premio (1 milione di euro): Biglietto S 185025, venduto presso l’area di servizio Lagardere Ads Arino Ovest sulla A4 Serenissima, a Dolo (Venezia).

Una Lombardia fortunata e il record di vendite

Per il secondo anno consecutivo, la Lombardia si conferma tra le regioni più fortunate d’Italia, conquistando il primo premio dopo quello dello scorso anno a Milano. Dal 2000 ad oggi, la regione ha incassato ben 5 premi da 5 milioni di euro, superando la Campania e posizionandosi al secondo posto, dietro al Lazio con 8 jackpot.

Un altro grande successo di questa edizione è il ritorno in auge della Lotteria Italia, che ha registrato un incremento del 29% nelle vendite, raggiungendo 8,6 milioni di biglietti venduti rispetto ai 6,7 milioni dello scorso anno. Da segnalare anche l’aumento del 45% delle vendite online, segno di un rinnovato interesse degli italiani verso uno dei giochi a premi più longevi.

I premi non riscossi: un fenomeno incredibile

Dal 2002 ad oggi, sono 31 milioni di euro i premi della Lotteria Italia mai riscossi, tra cui spicca il clamoroso primo premio da 5 milioni non ritirato nel 2008 a Roma. In quel caso, l’edizione successiva vide l’assegnazione di due jackpot da 5 milioni, unico episodio nella storia della Lotteria.

Come riscuotere i premi della Lotteria Italia

I vincitori hanno sei mesi di tempo dalla pubblicazione ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per reclamare il loro premio. È fondamentale conservare il biglietto in perfette condizioni per presentarlo presso una filiale della Banca d’Italia o spedirlo tramite raccomandata A/R.