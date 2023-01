Lotteria Italia, il premio da 5 milioni va a Bologna

L’Agenzia accise dogane monopoli di Stato ha reso noto le Serie e i Numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022. Il primo premio da 5 milioni va al biglietto D 271862 venduto a Bologna.

Altri premi milionari della Lotteria Italia anche nel Lazio. Ecco l’elenco completo di tutti i tagliandi vincenti dell’edizione 2022

Il premio da 2,5 milioni di euro va al biglietto L 486158, venduto a Roma. Per il biglietto L 349605, venduto a Fonte Nuova, ancora in provincia di Roma, il premio è di 2 milioni di euro. Al biglietto E 004737 venduto a Roma va il premio da 1,5 milioni di euro. Infine al tagliando L 492408 venduto a Parma è abbinato il premio da 1 milione di euro.

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. Il Comitato per questa edizione della Lotteria Italia, ha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 111.000 euro.

L’elenco di tutti i biglietti vincenti dell’edizione 2022 della Lotteria Italia è disponibile sul sito adm.gov.it.